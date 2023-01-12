人民网北京1月12日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。

“2022年国内乘用车在促消费等政策的拉动下实现较快增长，为全年小幅增长贡献了重要力量。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

数据显示，2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

中汽协表示，随着相关配套政策措施的实施，将进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

(责编：王连香、吕骞)

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