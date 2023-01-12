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2022稳物价盘点之二

国家发改委：发挥制度优势 构建中国特色市场保供稳价体制机制

2023年01月12日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者许维娜）“稳物价是宏观调控的重要目标之一，我国充分发挥中国特色社会主义制度优势，构建中国特色市场保供稳价体制机制，有力有效做好保供稳价，满足人民群众美好生活需要。”日前，针对社会公众关心的稳物价等热点问题，国家发展改革委等部门相关负责人进行了权威解读。

上述负责人表示，一是坚持全国一盘棋，建立央地协同机制。稳物价工作涉及国家和地方多个层级，需要坚持全国一盘棋。在重要民生商品、能源资源等保供稳价中，国家加强顶层设计，建立粮食安全党政同责、“菜篮子”市长负责制等重要基础性制度；各地按照国家部署，全面加强粮食、蔬菜、能源等产供储销体系建设，健全价格监测预警机制，完善储备调节制度，强化市场监管，形成调控合力，保供稳价机制更加完善、手段更加丰富、施策更加精准，重要民生商品、能源价格保持基本稳定。

二是强化跨区域互济互助，建立联保联供机制。聚焦重要民生商品、能源，加强产销衔接，推动做好区域间保供稳价协作。主产区和主销区之间深化产销合作，促进产需平衡。部分区域积极组建联合保供机制，一些省份将省内城市划分为若干片区实行联保联供，许多大中城市主动与主产区签订定向保供合作协议。重点地区出现紧急情形时，迅速组建多省联保联供协作机制对接货源，有力应对超预期冲击，保障物资供应。

三是加强上下游行业协调，创新价格区间调控机制。推动有效市场和有为政府更好结合，在充分发挥市场决定性作用基础上，统筹考虑上下游关系，创新重点品种价格区间调控机制，避免价格大起大落。坚持并完善粮食最低收购价政策，发挥“托底”功能，守牢粮食安全底线。合理设置生猪价格调控区间，加强生猪市场价格调控，有效缓解生猪价格周期性波动。对成品油最高零售价设置“天花板价”和“地板价”，更好应对国际市场价格异常波动。明确煤炭、煤电价格合理区间，确保煤、电价格通过市场化方式有效传导，促进行业上下游协调发展。

四是强化困难群众兜底保障，健全价补联动机制。困难群众对民生商品价格较为敏感，“米袋子”“菜篮子”商品出现供应不足、价格上涨时，受影响最大、最直接的就是困难群众。各地不断健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，达到启动条件后，及时向困难群众足额发放价格临时补贴，必要时阶段性扩大保障范围、降低启动条件，有力缓解了物价上涨对困难群众基本生活的影响。

(责编：赵竹青、吕骞)
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