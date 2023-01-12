人民网北京1月12日电 （记者许维娜）能源是国民经济的命脉，稳能源价格对经济平稳运行至关重要。

“我国是能源消费大国和进口大国，国际冲击叠加极端天气频发，能源保供稳价面临较大风险挑战。”国家发展改革委相关负责人表示，2022年，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强能源产供储销体系建设，着力稳煤价、稳电价、稳气价，实现了能源价格总体运行在合理区间，有力保障了国家能源安全。

上述负责人介绍，应紧紧牵住煤炭这个“牛鼻子”，稳煤价进而稳电价，有效稳住国内能源价格“大盘”。

记者了解到，立足以煤为主的基本国情，国家发展改革委创新改革煤炭市场价格形成机制，明确每吨570—770元的煤炭价格合理区间；深化煤电上网电价市场化改革，合理调整煤电上网电价合理区间，煤、电价格区间实现有效衔接；区间内充分发挥市场机制作用，区间外加强调控监管，2022年煤炭价格总体在合理区间内平稳运行，有效稳定了电价和下游用能成本。坚持保障民生，保持居民、农业用电价格稳定。

如何保障能源安全稳定供应，国家发展改革委相关负责人介绍，2022年，国际天然气市场供需格局深刻调整，价格大幅飙升。为应对国际市场冲击，国家多措并举稳定天然气价格。

具体而言，一方面是发挥我国独特的天然气价格机制优势，保持上游门站环节居民用气价格基本稳定，指导各地稳定居民用气终端销售价格；另一方面是充分发挥国产气保障作用，全力抓好增储上产，完善天然气中长期合同机制，强化合同履约监管，保障下游正常用气需求。

“一系列改革调控措施有效稳定了我国能源价格，为物价稳、经济稳、民生稳奠定坚实基础。”国家发展改革委相关负责人说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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