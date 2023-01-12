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国家能源集团召开二届一次职代会暨2023年工作会议

2023年01月12日10:37 | 来源：国家能源之声
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原标题：国家能源集团召开二届一次职代会暨2023年工作会议

1月11日，国家能源集团召开第二届职工代表大会第一次会议暨2023年工作会议，全面系统深入学习贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，落实中央企业负责人会议部署，总结2022年工作成果，部署2023年重点工作，全力推动稳健增长和可持续发展，团结奋斗开创世界一流企业建设新局面。

集团公司党组书记、董事长刘国跃出席会议并作题为《踔厉奋发稳增长 勇毅前行促转型 为加快建设世界一流企业而团结奋斗》的集团公司报告，党组副书记王敏主持会议，集团领导卞宝驰、王树民、杨鹏、冯树臣、冯来法，集团外部董事王寿君、赵吉斌、杨亚、杨爱民，职工董事武国平出席会议，国家审计署企业审计三局一级巡视员张进、三处处长王志宏到会指导。

会议指出，2022年，国家能源集团以迎接保障和学习宣贯党的二十大为主线，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，积极服务“六稳”“六保”，深入实施“一个目标、三型五化、七个一流”发展战略，突出“稳健、协同、赋能、提质”工作导向，真抓实干、勇毅前行，高质量完成各项目标任务，保持了稳中有进、进中向好的良好发展态势，服务国家战略、履行央企战略支撑职责使命的能力和水平实现新提升，规模效益、公司治理、经营绩效、综合实力迈上新台阶，重大项目开发、绿色转型、产业升级打开新局面，安全生产基础、一流企业建设、品牌价值和社会影响力进一步提升，党的领导和党的建设得到进一步加强，企业改革发展格局一新、面貌一新。取得了年度经营业绩、党建责任制、三年任期、改革三年行动、三项制度改革考核A级，董事会考核优秀和任期科技创新突出贡献企业的“五A一优一贡献”优秀业绩，在中管企业领导班子任期综合考核评价中获评优秀。世界500强排名提升至第85位。

2022年，国家能源集团多项生产经营指标创历史最好水平，圆满完成国资委“两利四率”考核目标。煤炭产量6亿吨，煤炭销量7.9亿吨，煤炭销量达到全国约18%，电煤供应量占全国约四分之一。发电量1.14万亿千瓦时，以不到全国11%的装机贡献了全国约14%的发电量。供热量4.98亿吉焦，供热总量全国第一。铁路运量4.7亿吨，两港装船量2.5亿吨，航运量2.4亿吨，含主要中间品的化工品产量2934万吨。全年完成投资1923亿元，同比增长44.6%。集中开工3批40个、总投资超2100亿元的优质项目。新能源项目开工2557万千瓦、投产1180万千瓦，可再生能源装机占比达到31%。电力项目在建规模超7000万千瓦。

刘国跃指出，2022年国家能源集团主要有十个方面的收获：一是全面系统深入学习贯彻党的二十大精神；二是认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极助力稳定宏观经济大盘；三是坚决扛起能源保供政治责任，充分发挥稳定器压舱石作用；四是加快转型升级，绿色低碳发展持续深化；五是发展规划持续落地，重点区域合作和重点项目开发全面推进；六是改革三年行动圆满收官，创一流和国有资本投资公司改革加快推进；七是服务国家战略需求和产业升级，加大关键核心技术攻关；八是数字化转型持续深化，全产业链赋能成效明显；九是充分发挥监督体系效能，重大风险有效防范；十是坚持和加强党的全面领导，党建引领保障企业发展作用充分发挥。

总结一年的工作，有“六个坚持”的认识和体会：一是坚持正确方向，充分发挥国资央企“六个力量”；二是坚持服务国家战略，助力能源强国建设；三是坚持战略导向，聚焦主责主业，坚定不移做强做优做大；四是坚持稳健增长和可持续发展，加快建设世界一流企业；五是坚持锚定“双碳”目标，助力经济社会发展；六是坚持党建引领，从严从实强党建，以高质量党建引领保障高质量发展。

刘国跃明确做好2023年工作总的要求：全面系统深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，深入践行“社会主义是干出来的”伟大号召，坚定实施“一个目标、三型五化、七个一流”发展战略，坚定践行能源基石、转型主力、经济标兵、创新先锋、改革中坚、党建示范“六个担当”，坚持稳健增长和可持续发展，统筹推进保安全、保增长、促转型、促改革、强创新、强党建，深化落实国有资本投资公司试点改革措施，加快推进世界一流企业建设，全面加强党的领导和从严治企，为扎实推进中国式现代化、全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出积极贡献。

刘国跃强调，做好2023年工作和推进“十四五”规划，要落实“41663”总体工作方针，实施“四保一大”，做好“六个到位”，做到“六个突出抓实”，建强“三支队伍”。实施“四保一大”发展路径，即以煤炭保能源安全，以煤电保电力稳定，以多元快速保可再生能源规模化发展，以一体化数字化保公司综合实力提升，全力推进重大项目建设。做好“六个到位”，即凝心铸魂聚力到位、安全责任落实到位、保供责任履行到位、提质增效深化到位、重大项目推进到位、发展环境营造到位。做到“六个突出抓实”，即突出抓实安全环保，在维护安全稳定发展格局上展现新作为；突出抓实能源保供，在助力能源强国建设上展现新作为；突出抓实提质增效，在助力国民经济稳增长上展现新作为；突出抓实可持续发展，在落实“双碳”目标任务上展现新作为；突出抓实世界一流企业建设，在国企改革深化提升中展现新作为；突出抓实全面从严治党，在坚持党的领导加强党的建设上展现新作为。建强“三支队伍”，即建强“优秀专家、大国工匠、青年人才”三支队伍，建立健全“想事、干事、管事”体制机制和保障机制。

王敏在会议总结中指出，学习领会落实好集团公司报告，是抓好2023年工作会议精神贯彻落实的重要任务。要坚决提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来；系统谋划务实举措，以时时放心不下的责任意识贯彻落实集团党组的各项工作部署；精诚团结凝聚力量，以奋发有为的精神状态开创集团各项工作的新局面。临近春节，要安排好各项工作，统筹好疫情防控和安全生产，严格落实中央八项规定精神，关心关爱职工群众，努力实现一季度“起步稳”“开门红”。

会前，集团公司二届一次职代会预备会议审议通过了相关议题，以无记名投票方式差额选举集团公司职工董事。会议通报2022年度子分公司经营业绩考核结果，表彰2022年度集团公司奖励基金获奖项目、劳动模范、十大优秀厂长、十大优秀矿长、金牌班组和金牌班组长，听取《关于集团公司2022年度综合计划执行情况和2023年度综合计划安排的报告》《关于集团公司2022年度预算执行情况和2023年度预算安排的报告》，通过关于集团公司报告的决议。

集团总助、总师，总部部门主任、副主任，纪检监察组副组长，党组巡视组副组长，在京单位主要负责人，在京职工代表在主会场参会。专职董事、业务总监、纪检监察组室主任、总部部门经理、党组巡视组巡视专员，各子分公司中层以上干部、基层企业领导班子、职工代表在分会场视频参会。

(责编：董童、李源)
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