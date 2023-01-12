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线上线下保供忙 各地多举措保障群众“幸福年”

人民网记者 任妍
2023年01月12日10:16 | 来源：人民网
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近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，更好统筹疫情防控和经济社会发展，认真做好节日期间各项工作，确保人民群众度过欢乐祥和的节日。

春节将至，各地各部门如何多措并举，保障人民群众的物质文化需求？多地多部门相关负责人在接受记者采访时表示，春节前物资储备有保障，并已出台多项春节文旅活动和惠民政策，全方位满足市民及游客的文旅需求，全力确保人民群众安心喜乐过大年。

丰富“米袋子”“菜篮子” 全力保供节日市场

农副产品供应，关乎生活的烟火，关乎年味的浓度。随着“节日味”渐浓，各地群众纷纷开始购置年货，各大商场和超市迎来春节旺季。

兔子玩偶、对联、“福”字营造出浓厚的节日氛围；包括年货礼盒等120余种商品开展促销活动……在山西省阳泉市华龙、美特好等大型商超内，采买年货的市民日渐增多，蔬菜水果、猪牛鸡肉、杂粮干果等各类商品应有尽有。

消费者在湖北十堰新合作超市郧西上津路门店采购年货。受访者供图

位于湖北十堰的新合作超市各门店客流量也明显提升。十堰新合作量贩店店长王敏告诉记者，“为保障春节期间重要民生商品量足价稳，我们与已经合作的700余家供应商签订稳价保供协议，超市也增加了促销活动力度。目前，米面粮油果蔬品类齐全，供应充足。”

在保障线下主渠道经营有序的同时，不少商超推出的线上选购平台实现了“零接触”配送，满足消费者多元化购物需求。

十堰新合作超市量贩店店长王敏表示，“目前的存货量比平时多两到三倍，蔬菜、水果能达到平时的5倍。近期，线上的购买量明显增多了，目前我们正在积极保障配送服务。”

中国供销集团所属中国供销商贸流通公司负责人表示，随着春节临近，将进一步强化重要民生商品的保供稳价，要求湖北十堰、江苏常熟、山东兖州等各地新合作超市提前储备货源，保障春节期间市场供应充足和价格平稳，切实守好百姓的“菜篮子”“米袋子”。

江苏丹阳农产品批发市场物资充足。受访者供图

此外，中国供销农产品集团江苏丹阳农批市场也充分发挥市场优势，引导商户提前做好重点农产品合理备货，加大果蔬粮油等产品货源采收，确保重要农产品不脱销、不断档。

“为了应对春节消费旺季来临，市场组织批发商户加大农副产品采购量和储备量，每日的采购量由平时的500吨增加到现在的600吨，切实保障江苏丹阳节日期间农副产品供应量足价稳。”丹阳农批市场总经理凌云介绍称，目前，丹阳农批市场蔬菜、水果、肉类等各类农副产品库存量充足，可以满足当地百姓节日期间的购买需求。

云上年货节热度不减 持续营造节庆消费氛围

为保障人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节，近日，由商务部会同相关单位共同指导举办的“2023全国网上年货节”正式拉开帷幕，各地正在积极组织电商平台、生产制造、快递物流企业开展配套活动，市场主体的踊跃参与也让新年促销更具新意。

“目前，‘浙味年货 共享新春’2023浙江网上年货节活动已经启动，主要聚焦科技赋能、直播发力、助力共富，为全省人民奉上为期一个月别样的年货盛宴。”浙江省商务厅相关负责人告诉记者，作为电商大省，今年浙江继续汇聚全省电商之力，打造一场活动丰富、产品实惠优质的网上年货节。

据介绍，一方面，浙江省商务厅将联合重点电商平台，积极开展网上年货节活动；另一方面，省内各地结合地方特色，共同开展年味十足、亮点纷呈的年货电商促消费活动。

浙江省商务厅相关负责人介绍，科技赋能“沉浸式”体验是今年年货节一大特点。不仅有元宇宙年货节3D场景大街，充分展示浙江特色产品、文化，消费者还能点击货品一键直达，轻松购买，打造消费体验新模式。

在山西省阳泉市，地方商务局也抓住契机，发放第二期第十轮“晋情消费 泉民e购”政府消费券，激发市民消费热情，提升城市商圈活力，全面助力消费全链条复苏。同时，也将在全市范围内开展“2023‘泉乐购’网上年货节”活动，进一步营造浓厚节日氛围，促进消费回补、潜力释放。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受记者采访时表示，当前，多数人群的消费习惯已经向线上转变，大多数消费者年货是通过线上购买，面对新的需求，商家也应抓住机遇，加强备货、加大优惠，多部门的参与也能够让年货节锦上添花。

多彩活动庆新年 各地春节推出特色文旅“菜单”

春节日益临近，群众的文旅消费需求得到进一步释放，各地纷纷推出精彩纷呈的文旅活动，让年味儿更浓。

记者从山东省济宁市孔子文旅集团获悉，今年春节期间，为高标准办好2023山东省“好客山东·贺年会”文旅系列活动，丰富春节期间人民群众的精神文化生活，济宁孔子文旅集团以“平平安安过大年 孔子文旅惠民游”为主题，策划推出多项文旅活动，多维度促进假日文旅消费，为全国游客打造平安祥和、欢乐喜庆、年味十足的兔年春节济宁文旅“大餐”。

曲阜三孔景区在举办孔府平安过大年系列活动。受访者供图

“我们计划免费发放万张景区门票和百万惠民代金券，游客可在景区‘贺大年’，感受地道济宁年味。”该集团工作人员告诉记者，2023年1月1日起，曲阜三孔景区陆续举办孔府平安过大年系列活动，游客们在曲阜可以体验到中华民族传统春节习俗。此外、孟府孟庙、水泊梁山、南阳古镇等多个景区也在近日陆续开启新春祈福、游园灯会等活动，游客们可以参与传统非遗活动，共度平安美好新年。

写春联、剪窗花、读经典、做布艺……临近春节，山西运城河东书房广电示范馆里，异彩纷呈的活动为广大读者送上了丰富的文化大餐，也让过年变得更有意义。

节日期间，山西运城河东书房·广电馆举行《诗经》学习活动。受访者供图

“春节期间，我们河东书房广电示范馆特别策划了多项丰富多彩的主题活动，引领读者进入阅读世界，弘扬中华民族优秀传统文化，营造浓厚的节日文化氛围。”山西运城河东书房广电馆负责人郭璇告诉记者，将传统文化融入布艺作品中，很受家长和孩子们的追捧，每个参与者能够亲手做一份带着温度的新春礼物。

“新春假期里，还将提供很多丰富多彩的活动，丰富群众的物质文化生活。”郭璇介绍，春节期间，河东书房广电示范馆还为读者们准备了描红春联及福字，手写春联极富文化味又饱含人情味，充满趣味性，让年的气氛更热闹。（周飞明、苏晓晨对此文亦有贡献）

(责编：赵竹青、吕骞)
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