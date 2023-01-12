人民网北京1月12日电 （记者王仁宏）今日，国家统计局发布2022年12月份全国工业生产者出厂价格相关数据。数据显示，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

来源：国家统计局

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从12月份工业生产者价格同比变动情况看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降1.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.09个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.7%，原材料工业价格上涨1.2%，加工工业价格下降2.7%。生活资料价格上涨1.8%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.44个百分点。其中，食品价格上涨3.2%，衣着价格上涨2.4%，一般日用品价格上涨1.3%，耐用消费品价格上涨0.6%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格上涨7.6%，农副产品类价格上涨7.0%；黑色金属材料类价格下降9.2%，建筑材料及非金属类价格下降6.1%，化工原料类价格下降4.6%，有色金属材料及电线类价格下降1.9%。

从12月份工业生产者价格环比变动情况看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.6%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.42个百分点。其中，采掘工业价格下降1.4%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格下降0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中，食品价格下降0.6%，衣着价格下降0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格下降1.8%，化工原料类价格下降0.9%，燃料动力类价格下降0.7%，建筑材料及非金属类价格下降0.1%；有色金属材料及电线类价格上涨0.9%，黑色金属材料类价格上涨0.4%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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