2022年中国五矿营收利润双创新高
2023年01月16日10:33 | 来源：人民网
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近日，中国五矿集团有限公司近日召开2023年度工作会议。会议指出，2022年全年该公司营业收入预计近9000亿元人民币，同比增长9.2%，利润总额、净利润预计同比分别增长18.4%、28.3%。在规模效益继续攀升、价值创造能力进一步提高的前提下，“两金”占用增幅低于营收增幅，运营质量实现稳中有进。
中国五矿集团有限公司党组书记、董事长翁祖亮表示，过去一年，中国五矿营收、利润总额双双再创历史新高。金属矿业形成“一图一库”，大幅提升资源获取主动性。冶金建设打造“技术+产品”谱系，持续引领中国钢铁低碳智能转型升级。战略性新兴产业培育“一树”，为国家级专精特新“小巨人”和制造业单项冠军再添“五矿力量”。管理治理全面激发活力动力，国企改革三年行动圆满收官，中央研究院组建运行，“数字化企业大脑”有效赋能，进一步发挥国民经济“顶梁柱”“压舱石”的重要作用。
翁祖亮在回顾新时代十年来主要工作成果时指出，中国五矿顺利实施了与中冶集团的战略重组、成为国有资本投资公司试点，成功开发了邦巴斯铜矿、杜加尔河锌矿等一批世界级矿山，自主建成了宝钢湛江钢铁基地、国家雪车雪橇中心等一批国家级重大项目，扎实培育了新能源电池材料等一批战略性新兴产业，有效突破了清洁高效炼焦、深海采矿等一批关键技术。（李楠桦）
(责编：王连香、李楠桦)
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