中国探月航天“太空兔”。中国探月工程供图

人民网北京1月15日电 （记者赵竹青）1月14日，在农历兔年即将来临之际，中国探月航天IP形象“太空兔”的中英双语名称正式公布：中文名“兔星星”，英文名“To Star”。

中国探月工程亦称嫦娥工程，自2007年10月24日的嫦娥一号发射，到2019年1月3日嫦娥四号实现全人类首次月球背面软着陆和巡视探测，再到2020年12月17日嫦娥五号返回舱携带月球样品成功着陆取回1731克月壤，实现了“六战六捷”。

“太空兔”是中国探月航天工程的吉祥物，最初人设为中国探月派驻在月球的观察员，其形象灵感来自于中国古代神话故事中的“月宫玉兔”，结合现代宇航员形象，以红、蓝、白极具中国航天科技属性的色彩作为配色，通过拟人化的方式，让航天人奋力拼搏、勇于探索的航天精神得到了具象化体现。

据介绍，“兔星星”寓意“玉兔巡月，扬帆星河”，我国嫦娥三号、四号的月球车均以“玉兔”为名，“兔星星”的名字表达了其太空特质和初心使命。英文名字“To star”寓意我们的征途是星辰大海，体现了传统文化与航天科技的融合，寄托着中华民族千百年来的探月梦想，表达着新时代中国航天向宇宙深空进发的豪情愿景。

(责编：赵竹青、吕骞)

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