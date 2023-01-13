人民网记者 杜燕飞

1月13日7时20分，临沂北站站台上人群熙熙攘攘。

出乘前夕，5时30分，“叮铃铃”闹钟唤醒了还在睡梦中的G2649次列车长郑文鑫，她轻声慢步地起床，开始洗漱整理，生怕吵醒身边的同事。洗漱整理完毕后，6时整，她将同住的职工逐个叫醒，陆续洗漱整备。6时40分，姑娘们面带精致的妆容，身着笔挺干净的制服，精神焕发，向临沂北站进发。7时05分，班组井然有序地在站台等待接车。

列车放客早，大家接车的时间十分紧凑。列车长郑文鑫提前对1、8车乘务员进行分工，从商务整理、车厢整备、清洁地面，事无巨细。她对饮水机、垃圾桶内部、镜面橱等仔细检查，清除可燃杂物，确保列车安全运行。

30岁的郑文鑫是国铁济南局青岛客运段管内动车队的一名“90”后列车长。2014年，22岁的郑文鑫走出校园来到青岛客运段，成为了一名列车员，9年时间，她辗转普速车、和谐号动车组、复兴号高铁，担任过业务员、广播员等岗位，今年是她工作以来的第九个春运。

刚开车没多久，郑文鑫的终端机上的“铁路畅行”忙碌了起来，“5号车厢旅客延长车票”“8号车厢需要订餐”“1号车厢旅客升舱”，她一边回复旅客，一边布置餐车订餐。

在返乡的人潮中，独自乘车的儿童有不少，他们乘车区间大、时间长，为保证安全，郑文鑫将儿童安置在距离乘务室较近的位置，把座席在终端机上进行标注，确保儿童安全抵达目的地。面对视障人群、残疾旅客等障碍人士，她与车站工作人员手递手交接，在座位上悬挂“中国结”重点旅客标识，为其提供一杯温水、一键呼叫铃、盲文书等个性化服务，到站时，由专人引导旅客快速出站。为应对旅客乘车时间长，口罩更换不及时，她提前购置独立包装的一次性口罩，将其安置在餐车吧台，便于旅客随时更换使用。

“2023年春运，年前客流比较平稳，个别区间会出现超员，我提前用终端机对车站客流进行查询，做好旅客乘降组织，营造安全舒适的乘车环境。”郑文鑫说。

G2649次列车是管内动车队最长的线路，跨越山东、天津、河北、辽宁四个省市，沿途经过35个车站，单程运行时间8小时9分钟，趟车运送旅客近1813人，郑文鑫要从早上7时38分一直忙碌到晚上23时43分，工作近17个小时，下班返回公寓时已是凌晨。

因为列车交路调整，郑文鑫得知今年春节要在列车上度过，情绪上有些失落，但她迅速调整，并提前为旅客购置了春联、窗花、兔年挂件等新春礼品，为旅客营造一个喜庆欢乐的归家氛围。

“本来打算今年春节要回老家过年，但春运是我的岗位，更是我的使命。虽然不能陪伴家人过年，但我可以让更多的旅客回家过年，这让我感觉到更加有意义。”郑文鑫说。