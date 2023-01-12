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十大关键词！速览2023年经济民生工作重点

2023年01月12日09:10 | 来源：人民网
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今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

近日，发改委、科技部、工信部、财政部、自然资源部、住建部、农业农村部、人民银行、全国工商联、人社部等机构主要负责同志分别接受《人民日报》采访，解读中央经济工作会议精神，谋划2023年经济民生相关工作。人民网财经梳理十大关键词，带您一览要点。

关键词一：扩大有效需求

国家发改委——

着力扩大国内需求，全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”实施方案，把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资多措并举促进居民想消费、敢消费、能消费：一是增强消费能力，二是改善消费条件，三是创新消费场景。

人民银行——

稳健的货币政策精准有力，就需要聚焦到扩大有效需求和深化供给侧改革上来。将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，对此金融服务大有可为：一是多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入；二是开发更多适销对路的金融产品，消鼓励住房、汽车等大宗商品；三是加强对服务消费的综合金融支持；四是继续做好基础设施投融资保障，同时集成更多金融资源支持城市更新、乡村振兴；五是推动完善社会领域投融资机制，加快社会领域“补短板”。六是持续优化进出口贸易金融服务，巩固拓展外贸竞争新优势。

农业农村部——

从供给端和流通渠道发力，扩大绿色、有机、地理标志和“名特优新”农产品生产，着力改善农村消费硬设施、优化软环境，扩大电子商务和物流快递的农村覆盖率，让农产品“上行通畅”、工业品“下沉顺畅”，促进城市食品消费升级和农村耐用品消费增长

工信部——

积极扩大消费，以高质量供给引领创造新需求。着力稳住汽车等大宗消费，实施新能源汽车领跑强基工程。深入实施“增品种、提品质、创品牌”行动，开展百城千企进万家活动。推进绿色智能家电、绿色建材下乡活动，大力培育信息消费示范城市，促进新技术新产品新模式发展。

关键词二：推动经济复苏

国家发改委——

从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，科学精准实施宏观调控，推动形成共促高质量发展合力。重点抓好以下几方面工作：一是坚持稳字当头、稳中求进，加大宏观政策调控力度；二是坚持系统观念、守正创新，强化政策协调配合；三是坚持提纲挈领、纲举目张，改善提振预期信心。

工信部——

全力促进工业经济回稳向好：一是加大稳增长政策供给和落实力度；二是聚焦重点行业和地区，稳住工业增长基本盘；三是全面实施“十四五”系列规划，提振制造业有效投资；四是积极扩大消费，以高质量供给引领创造新需求。

关键词三：提振企业信心

全国工商联——

多措并举提振民营企业家发展信心：以加强形势政策教育为重点，帮助企业家稳预期强信心；以务实举措为民营企业解难题、办实事，助力企业提振信心谋发展。

推动全面构建亲清政商关系：一是推进政企沟通协商常态化、制度化和规范化，二是改进万家民营企业评营商环境工作，三是充分发挥商会作用，四是大力推动民营企业合规发展。

人民银行——

公平公正对待各类所有制企业：一是货币政策加大向民营企业的倾斜力度，二是加大对服务行业民营企业、个体工商户的信贷和保险保障力度，三是丰富民营企业融资渠道，四是促进互联网平台企业健康发展

工信部——

全力推动中小企业高质量发展：一是持续优化发展环境，二是加大纾困帮扶力度，三是促进专精特新发展，四是构建优质高效服务体系，五是加强国际交流合作。

财政部——

围绕市场主体需求，精准施策，助力企业减负增能，更好发展。一是助企纾困，二是激发活力，三是支持就业。

关键词四：保障粮食安全

农业农村部——

坚持把粮食生产作为“三农”工作的首要任务，以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，全力保持粮食稳产增产好势头，依靠自己力量端牢中国饭碗

重点抓好3个方面工作：一是行政推动和政策扶持两手抓，千方百计稳住面积；二是农田“硬件”和科技“软件”两手抓，把单产提上来；三是防灾减损和机收减损两手抓，努力把损失降下来。

自然资源部——

多措并举加大耕地保护力度，为粮食稳产增产提供基础保障

加快耕地保护立法，推动法律尽快出台，以更加严密的法治体系保护耕地、保障国家粮食安全。

关键词五：稳就业

人社部——

全力确保就业局势总体稳定：一是着力强化就业优先政策，稳住就业基本盘；二是着力激发创新创业活力，培育就业增长点；三是着力抓好青年特别是高校毕业生就业，稳定就业水平；四是着力促进农民工等重点群体就业，兜牢民生底线；五是着力优化就业服务培训，促进供需对接；六是着力保障劳动者合法权益，提升就业质量。

财政部——

统筹运用财政政策工具，多渠道支持稳岗扩岗帮助高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业

农业农村部——

将会同相关部门，落实脱贫地区创业扶持政策，建设一批创业孵化实训基地，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，以创业带动脱贫群众就业增收。

关键词六：改善民生

财政部——

2023年财政收支矛盾依然突出，但不会在民生支出上退步，将保持适当支出强度，持续增进民生福祉，努力让人民群众有更多的获得感幸福感安全感。一是支持建设高质量教育体系，二是提高医疗卫生服务能力，三是健全社会保障体系，四是持续改善生态环境质量，五是坚决兜住基层“三保”底线。

关键词七：稳物价

国家发改委——

及时跟踪经济运行情况，加强政策预研储备，不断丰富应对超预期冲击的政策工具箱，适时推动出台新的政策举措，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

人民银行——

强化能源、食品等关键领域保供稳价，同时坚持实施稳健、正常的货币政策，坚决不搞“大水漫灌”，为保持物价稳定营造良好货币金融环境。

关键词八：稳定房地产市场

住建部——

提升住房品质、让老百姓住上更好的房子，是房地产市场高质量发展的必然要求。

努力推动房地产市场企稳回升：一是大力支持刚性和改善性住房需求，二是用力推进保交楼保民生保稳定工作，三是着力化解房企风险，四是努力提升品质、建设好房子，五是合力整治房地产市场秩序。

关键词九：推动科技创新

科技部——

前瞻性谋划、整体性推进，加快实现科技自立自强。一是完善新型举国体制，强化关键核心技术攻关。二是强化国家战略科技力量，推动创新要素跨区域自由流动。三是提升基础研究原创能力。四是促进科技产业金融良性循环，完善金融市场和金融工具对科技创新的支持机制。五是把握好科技自立自强与国际科技交流合作的关系，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

关键词十：建设美丽中国

自然资源部——

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，立足我国人口多、人均资源少的基本国情，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，促进绿色转型发展，推动建设人与自然和谐共生的美丽中国。

（人民网记者杨曦 整理）

(责编：赵竹青、吕骞)
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