今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

近日，发改委、科技部、工信部、财政部、自然资源部、住建部、农业农村部、人民银行、全国工商联、人社部等机构主要负责同志分别接受《人民日报》采访，解读中央经济工作会议精神，谋划2023年经济民生相关工作。人民网财经梳理十大关键词，带您一览要点。

关键词一：扩大有效需求

国家发改委——

着力扩大国内需求，全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”实施方案，把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。多措并举促进居民想消费、敢消费、能消费：一是增强消费能力，二是改善消费条件，三是创新消费场景。

人民银行——

稳健的货币政策精准有力，就需要聚焦到扩大有效需求和深化供给侧改革上来。将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，对此金融服务大有可为：一是多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入；二是开发更多适销对路的金融产品，消鼓励住房、汽车等大宗商品费；三是加强对服务消费的综合金融支持；四是继续做好基础设施投融资保障，同时集成更多金融资源支持城市更新、乡村振兴；五是推动完善社会领域投融资机制，加快社会领域“补短板”。六是持续优化进出口贸易金融服务，巩固拓展外贸竞争新优势。

农业农村部——

从供给端和流通渠道发力，扩大绿色、有机、地理标志和“名特优新”农产品生产，着力改善农村消费硬设施、优化软环境，扩大电子商务和物流快递的农村覆盖率，让农产品“上行通畅”、工业品“下沉顺畅”，促进城市食品消费升级和农村耐用品消费增长。

工信部——

积极扩大消费，以高质量供给引领创造新需求。着力稳住汽车等大宗消费，实施新能源汽车领跑强基工程。深入实施“增品种、提品质、创品牌”行动，开展百城千企进万家活动。推进绿色智能家电、绿色建材下乡活动，大力培育信息消费示范城市，促进新技术新产品新模式发展。

关键词二：推动经济复苏

国家发改委——

从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，科学精准实施宏观调控，推动形成共促高质量发展合力。重点抓好以下几方面工作：一是坚持稳字当头、稳中求进，加大宏观政策调控力度；二是坚持系统观念、守正创新，强化政策协调配合；三是坚持提纲挈领、纲举目张，改善提振预期信心。

工信部——

全力促进工业经济回稳向好：一是加大稳增长政策供给和落实力度；二是聚焦重点行业和地区，稳住工业增长基本盘；三是全面实施“十四五”系列规划，提振制造业有效投资；四是积极扩大消费，以高质量供给引领创造新需求。

关键词三：提振企业信心

全国工商联——

多措并举提振民营企业家发展信心：以加强形势政策教育为重点，帮助企业家稳预期强信心；以务实举措为民营企业解难题、办实事，助力企业提振信心谋发展。

推动全面构建亲清政商关系：一是推进政企沟通协商常态化、制度化和规范化，二是改进万家民营企业评营商环境工作，三是充分发挥商会作用，四是大力推动民营企业合规发展。

人民银行——

公平公正对待各类所有制企业：一是货币政策加大向民营企业的倾斜力度，二是加大对服务行业民营企业、个体工商户的信贷和保险保障力度，三是丰富民营企业融资渠道，四是促进互联网平台企业健康发展。

工信部——

全力推动中小企业高质量发展：一是持续优化发展环境，二是加大纾困帮扶力度，三是促进专精特新发展，四是构建优质高效服务体系，五是加强国际交流合作。

财政部——

围绕市场主体需求，精准施策，助力企业减负增能，更好发展。一是助企纾困，二是激发活力，三是支持就业。

关键词四：保障粮食安全

农业农村部——

坚持把粮食生产作为“三农”工作的首要任务，以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，全力保持粮食稳产增产好势头，依靠自己力量端牢中国饭碗。

重点抓好3个方面工作：一是行政推动和政策扶持两手抓，千方百计稳住面积；二是农田“硬件”和科技“软件”两手抓，把单产提上来；三是防灾减损和机收减损两手抓，努力把损失降下来。

自然资源部——

多措并举加大耕地保护力度，为粮食稳产增产提供基础保障。

加快耕地保护立法，推动法律尽快出台，以更加严密的法治体系保护耕地、保障国家粮食安全。

关键词五：稳就业

人社部——

全力确保就业局势总体稳定：一是着力强化就业优先政策，稳住就业基本盘；二是着力激发创新创业活力，培育就业增长点；三是着力抓好青年特别是高校毕业生就业，稳定就业水平；四是着力促进农民工等重点群体就业，兜牢民生底线；五是着力优化就业服务培训，促进供需对接；六是着力保障劳动者合法权益，提升就业质量。

财政部——

统筹运用财政政策工具，多渠道支持稳岗扩岗，帮助高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业。

农业农村部——

将会同相关部门，落实脱贫地区创业扶持政策，建设一批创业孵化实训基地，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，以创业带动脱贫群众就业增收。

关键词六：改善民生

财政部——

2023年财政收支矛盾依然突出，但不会在民生支出上退步，将保持适当支出强度，持续增进民生福祉，努力让人民群众有更多的获得感幸福感安全感。一是支持建设高质量教育体系，二是提高医疗卫生服务能力，三是健全社会保障体系，四是持续改善生态环境质量，五是坚决兜住基层“三保”底线。

关键词七：稳物价

国家发改委——

及时跟踪经济运行情况，加强政策预研储备，不断丰富应对超预期冲击的政策工具箱，适时推动出台新的政策举措，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

人民银行——

强化能源、食品等关键领域保供稳价，同时坚持实施稳健、正常的货币政策，坚决不搞“大水漫灌”，为保持物价稳定营造良好货币金融环境。

关键词八：稳定房地产市场

住建部——

提升住房品质、让老百姓住上更好的房子，是房地产市场高质量发展的必然要求。

努力推动房地产市场企稳回升：一是大力支持刚性和改善性住房需求，二是用力推进保交楼保民生保稳定工作，三是着力化解房企风险，四是努力提升品质、建设好房子，五是合力整治房地产市场秩序。

关键词九：推动科技创新

科技部——

前瞻性谋划、整体性推进，加快实现科技自立自强。一是完善新型举国体制，强化关键核心技术攻关。二是强化国家战略科技力量，推动创新要素跨区域自由流动。三是提升基础研究原创能力。四是促进科技产业金融良性循环，完善金融市场和金融工具对科技创新的支持机制。五是把握好科技自立自强与国际科技交流合作的关系，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

关键词十：建设美丽中国

自然资源部——

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，立足我国人口多、人均资源少的基本国情，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，促进绿色转型发展，推动建设人与自然和谐共生的美丽中国。

（人民网记者杨曦 整理）

(责编：赵竹青、吕骞)

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