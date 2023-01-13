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家用电器互联互通 机器人“飞入寻常百姓家”

展望2023年的技术行业趋势

2023年01月13日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：展望2023年的技术行业趋势

2022年，技术行业可谓戏剧性与希望并存：埃隆·马斯克接管推特，加密货币交易平台FTX突然崩盘令人错愕不已；智能手机与卫星对话，人工智能（AI）变得日益强大，又让人欢欣鼓舞。2023年技术行业有哪些值得关注的趋势？美国《华盛顿邮报》网站在近日的报道中进行了展望。

慢慢走进元宇宙

鉴于元宇宙平台公司（Meta）的麻烦接二连三，且其发展饱受质疑，不难想象，元宇宙的未来有点黯淡，但说它会灭亡则言之过早。

国际大型管理和信息咨询企业埃森哲最近对9000名消费者开展的调查发现，55%的受访者表示，希望成为元宇宙的“活跃用户”。埃森哲全球软件和平台负责人凯万·亚洛维茨说，在这些元宇宙乐观主义者中，90%的人希望未来一年内实现这一飞跃。

虚拟现实（VR）头戴设备Vive系列产品生产商HTC公司称，要生产一款与Meta当红产品Quest2竞争的便携式产品。夏普和佳能等竞争对手也纷纷加入战局，提供更多原型产品和体验，让人们有更多途径和理由进入虚拟空间。在翘首以盼多年之后，苹果公司将会在今年发布可穿戴屏幕。

当然，这一切不一定意味着人们很快会置身于一个四处扩张的、沉浸式的、不同系统相互操作的世界，只是人们不会很快停止谈论这个世界。

家用电器互联互通

经过长达3年准备，Matter标准终于在去年10月4日正式发布，这个划时代的标准为长期碎片化的物联网带来繁荣的曙光。该标准允许符合标准的物联网设备，包括智能灯泡、视频门铃、高级恒温器等互联互通。

目前，第一批Matter兼容产品已经悄然出现。美国拉斯维加斯消费电子展（CES）展出了第一波可用谷歌、苹果、三星手机程序控制的智能家居产品。

但推动互联互通的努力并不会就此止步。苹果公司表示，将遵守欧盟关于许多小型电子产品必须拥有USB-C充电接口的规定。该公司预计将在明年iphone升级前及时作出改变，这意味着人们可能很快就会拥有一个万能充电器。

流媒体服务重组

2023年，许多人依赖的流媒体服务可能展现出不同的面貌。

2022年流媒体领域发生了一系列戏剧性事件：CNN+夭折、HBO Max/Discovery+合并的消息甚嚣尘上，该领域的玩家正被迫重新思考自己的商业模式。

这可能意味着，用户选择的流媒体订阅费会因广告而有所降低；随着媒体公司持续不断地争夺内容版权，用户喜欢的很多节目可能会迁移到其他平台。许多人想要一站式的娱乐商店。

网络安全更受关注

在消费者越来越容易被数字犯罪侵害的世界里，网络安全公司的影响也越来越大。

任何接入互联网的东西，包括火车系统、电动汽车、家庭安全监控摄像头等，都可能成为网络攻击的潜在路径。专家预计，新一年会出现更多黑客窃取个人身份信息的案例，他们会利用真实姓名创建假账户或控制现有账户。

今年，世界各地的网络安全企业都会推出自己的解决方案，但急切的技术迷们仍需保持清醒，最大的网络安全挑战依然摆在眼前。

生成式AI能走多远

如果你曾经付费使用Lensa应用软件给自己制作一个“阿凡达”头像，或者曾经花几分钟和ChatGPT聊天，那么你并不孤独。

近期，似乎所有人都在谈论这些新推出的“生成式”AI工具。生成式AI指可使用现有内容（如文本、音频文件或图像）来创建新内容的程序。《麻省理工技术评论》将生成式AI描述为过去10年AI领域最有前途的进步之一，高德纳咨询公司则把其列为最有商业前景的AI技术。

去年12月初，ChatGPT背后的开放AI研究中心证实，其已经投资了几家专注于AI的公司，并计划通过一个孵化器项目培育更多AI公司，以“重新定义产品和工业”。与此同时，Midjourney和Stable Diffusion等AI图像生成平台也变得愈发先进。

但这些工具应在多大程度上由法规来指引或约束？如果2022年这些工具的横空出世使人们看到AI拥有多大的“创造性”，那么2023年将是人们思索它能走多远的第一年。

机器人“飞入寻常百姓家”

看家护院、给孩子提供娱乐、修剪草坪、递送食物……似乎每件事情都可由机器人代劳。当然，并非所有机器人都能面对面为人服务，有些机器人纯粹用于工业；有些则经过训练能胜任具体任务，如一款擅长采摘成熟青椒的机器人。

有公司正在研制家用机器人，也有公司研制（直接或间接地）迎合人们需求的机器人。因此，2023年人们的生活有可能受到更多机器的影响。但正如专家所说，更复杂的“社交”机器人在短时间内大概不会成为主流。

(责编：罗知之、陈键)
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