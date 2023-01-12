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北京科学中心数百项公益活动打造“科技寒假”

2023年01月12日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）记者从北京科学中心获悉，为丰富广大青少年假期科学文化生活，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情，1月10日，该中心面向青少年推出“乐享科技寒假”为主题的科学教育活动，有“高端科普领享寒假”“品读经典畅阅寒假”“多彩体验趣探寒假”“趣味营地巧玩寒假”“ ‘兔’飞猛进喜迎新春”5大板块共435项公益性科学教育活动通过线上线下相结合的方式集中开展。

活动持续近五周，覆盖整个假期。与普通课外活动不同，北京科学中心科学教育系列活动在整体设计上突出解读权威、形式丰富、内容趣味、场景生动等特点；在教学模式上，坚持启发式、探究式、开放式，让更多青少年从被动接受转变为主动参与。

针对科学兴趣，设有高端科普领享和品读经典畅阅板块。前者主要以“解读科学精神”为主线，聚焦“当今科学热点”话题，邀请院士专家等开展系列演讲，还有生动的《兔年说兔》等主题讲座；后者则侧重引导青少年阅读优秀科普科幻作品，度过一个书香相伴的寒假。

围绕创新意识和创新能力培养，设有多彩体验趣探和趣味营地巧玩板块。前者以北京科学中心“生命生活生存”场馆科学课和“小球大世界”主题展教区活动为依托，为青少年提供可深度参与体验的多彩活动；后者以融合性课程内容为基础，开展创新思维体验营、小小建筑师体验营、小小生物学家体验营。

此外，还设有“兔”飞猛进喜迎新春板块，结合春节传统民俗活动“逛庙会”策划了特别活动“科技馆里的新春游园会“。

据了解，北京科学中心自2018年9月开馆至今，已开展9期寒假及暑假专场科学教育活动逾3000场次，为青少年提供了多元的科学实践机会，成为假期校外研学的实践课堂。北京科学中心主任何素兴表示，未来还将不断提升对青少年科学教育活动内容和形式的创新研发，持续推出包括周末专场、传统节假日专场，儿童节专场及寒暑假专场等青少年专场教育活动。

(责编：赵竹青、吕骞)
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