人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）1月12日，商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，过去三年，在党中央、国务院坚强领导下，各地方、各部门和广大外贸企业迎难而上、共同努力，我国外贸经受住了重大风险考验，展现出较强韧性和活力。2021年，中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。

束珏婷介绍，当前，全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓，是外贸稳增长面临的最大压力，部分行业需求疲弱、订单不足。近段时期以来，很多地方积极组织外贸企业“走出去”，将海外客商“请进来”，一系列贸易促进措施的落地，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的渠道和信心。企业组团包机、亮相展会、拜访客户、洽谈合作，主动拥抱海外市场，岁末年初的外贸圈更加积极活跃。从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看，已经出现了一些积极信号，特别是出口大省接单情况有所好转。

“外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。”束珏婷介绍，商务部将持续密切跟踪形势，加大支持力度，全力推动外贸稳规模、优结构，主要开展以下几方面工作：

一是稳住外贸订单。发挥驻外经商机构作用，做好贸易促进工作，支持外贸企业赴境外参展、对接洽谈。支持中小微企业以多种形式参加境外展会。办好广交会等重点展会，加强对境外采购商的招商招展。指导企业用足用好出口信用保险政策，增强接单信心。

二是稳住外贸主体。会同各地方、各相关部门指导企业用好普惠金融、稳岗就业等普惠性政策。发挥各类金融机构作用，进一步加大对外贸企业特别是中小微外贸企业信贷支持力度。

三是帮助企业解决困难。充分利用好稳外贸相关工作机制，及时了解、推动解决企业遇到的困难问题，为企业发展营造更加良好的环境。

(责编：赵竹青、吕骞)

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