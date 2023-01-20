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工信部：到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番

2023年01月20日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推进机器人应用拓展，工业和信息化部等17部门近期印发《“机器人+”应用行动实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。

《实施方案》提出，到2025年，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。

(责编：申佳平、高雷)
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