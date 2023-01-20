人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）记者从日前召开的全国矿山安全生产工作会议上获悉，党的十八大以来，矿山安全监管监察系统狠抓矿山转型升级、严格精准执法、超前治理灾害、夯实安全基础“四件大事”，矿山安全生产取得历史性成就，发生历史性变革，迈出了高质量发展新步伐。

会议表示，2022年，矿山安全生产工作取得新成效，全国矿山生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降3.4%和2.4%，重大事故死亡人数同比下降12.3%，煤矿瓦斯事故起数、死亡人数均同比下降44%，未发生冲击地压和火灾死亡事故。

2018年以来的5年，矿山事故起数、死亡人数由上一个5年的年均890起、1323人下降至年均460起、614人，分别下降48.3%和53.6%。2022年矿山事故起数、死亡人数、煤矿百万吨死亡率比2012年分别下降75.8%、77.6%和86%，煤矿连续6年、非煤矿山连续14年未发生特别重大事故。

会议强调，当前矿山安全生产仍然处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期，还面临着结构性、系统性、区域性、不确定性风险。要统筹好保障供应和保证安全，统筹好疫情防控和安全生产，统筹好企业主体责任和地方监管责任，统筹好结构调整和高质量发展，统筹好事前预防和事后整改，统筹好严格执法和指导服务，统筹好当前治标和长远治本，以高水平安全服务矿山安全高质量发展。

会议要求，今年要坚持预防为主，加快推动安全治理模式转型，完善事前预防制度机制，深化瓦斯、水害、冲击地压、顶板、火灾等灾害超前治理，强化风险监测预警，大力推动安全关口前移。要突出重点难点，扎实开展安全专项整治，推进重点地区和重点企业整治，加强明察暗访和督导检查，保持打非治违高压态势，精准查处非法违法行为，确保打到痛处、打到关键、打出成效。要注重提质增效，推动矿山安全高质量发展，加快推进矿山转型升级，大力实施科技强安，加快推进矿山智能化建设步伐。

国家矿山安全监察局党组书记、局长黄玉治表示，要坚持统筹发展和安全，以防范遏制重特大事故为重点，强化事前预防，狠抓专项整治，夯实基层基础，提升执法效能，促进矿山高质量发展，推动矿山安全形势稳定向好。

(责编：申佳平、章斐然)

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