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农业农村部：以大豆、玉米为重点启动主要粮油作物单产提升工程 

2023年01月20日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年我国将以大豆、玉米为重点，启动主要粮油作物单产提升工程。

近日，在全国农业农村厅局长会议上，农业农村部相关负责人表示，各地要拿出一揽子方案，示范推广一批高产优质耐密品种，集成运用高产增产技术模式，开展粮油作物整县整建制高产创建，继续抓好机收减损，力争主要粮油作物单产有明显提升。

为确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，相关负责人表示，在保障粮油作物生产和提高单产方面，将采取持续扩种大豆油料、强化耕地保护与建设和抓紧启动新一轮千亿斤粮食产能提升行动等措施，在品种、技术、机收减损等方面多措并举，推动主要粮油作物单产提升。

持续扩种大豆油料。统筹安排粮豆棉豆轮作，扩大适宜地区大豆玉米带状复合种植，多油并举扩面积增产量，今年再扩种大豆油料1000万亩以上。

强化耕地保护与建设。配合相关部门划实补足永久基本农田，制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，统筹安排年度8000万亩高标准农田新建和改造提升任务，广辟渠道提高投入，加快补上灌溉排水等短板，务实推进耕地种植用途管控。

抓紧启动新增千亿斤粮食产能提升行动。加力推进技术装备研发应用，更多采取系统集成的办法，争取高产高油大豆、短生育期油菜、丘陵山区适用机械等短板技术能够尽快取得突破。

(责编：申佳平、高雷)
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