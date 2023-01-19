人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今年春运客流量大幅回升。为降低疫情传播风险，交通运输部制定了工作方案，印发了防控指南，部署要求各地从以下四方面做好春运疫情防控工作：

一是加强场站和交通运输工具消毒通风。对乘客和从业人员日常接触的重点区域、设施设备进行每日消毒通风，交通工具在行驶途中和每趟结束运输后，有条件的要开窗通风换气。

二是强化从业人员疫情防护管理。一线从业人员上岗期间需要严格戴口罩，做好手卫生，做到疫苗加强针“应接尽接”，每日开展健康监测，如出现发烧等症状，第一时间停止作业，待康复后再上岗工作。

三是全方位优化运输组织服务。通过增加运力投放、加密运输班次、强化城乡衔接等方式，提升运输服务和保障能力，畅通返乡抵乡群众出行的“最后一公里”。根据需要积极开通定制客运、夜班公交、摆渡公交等便民线路。积极推广无接触式购票、检票服务，引导旅客有序排队、分散候乘，减少聚集。

四是积极开展公众出行宣传引导。积极利用电视、广播、网络和春运服务保障窗口加强宣传，发布出行信息，引导公众理性出行、错峰出行；提醒旅客在进出客运场站和乘坐公共交通工具期间全程佩戴口罩，坚持勤洗手、保持社交距离。

周旻建议，旅客出行过程中，要加强个人健康监测，避免带症状乘坐交通运输工具，做好旅途中的个人防护。

(责编：王连香、高雷)

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