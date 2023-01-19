人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今年回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放。

周旻介绍，根据预测，今年自驾出行将占主流，约占各种出行方式的六成以上。从1月7日春运启动至1月18日，全国高速公路小客车累计流量是3.2亿辆，比2022年同期增长12.7%，比2019年同期增长11.8%。

周旻表示，为确保公众平安健康便捷舒畅出行，交通运输部门针对客流量大、人员多、密集度高的高速公路服务区等场所，重点强化两个方面工作：

一是继续落实通风消毒和个人防护措施。做好公路服务区日常公共卫生管理、环境清洁消毒和通风换气，春运期间原则上每天消毒不少于1次，通风不少于2次，春节期间还将适当增加消毒通风频次；加强一线从业人员的健康监测和个人防护；加强防疫宣传，对进入服务区的司乘人员提醒引导其正确佩戴口罩，保持社交距离，做好手卫生；建立健全关键岗位轮岗备岗制度，保障服务区正常运转。

二是加强对患病人员的救助。在具备条件的服务区开辟专区，为感染新冠病毒或身体不适的司乘人员提供服务。同时，加强与周边医疗机构的对接协调，完善应急预案，安排有紧急需求的司乘人员及时得到医疗救助。在此，呼吁广大司机朋友们，出行前要做好行程规划和健康监测，尽量错峰出行，尽量少去人员密集场所，不要带病出行。

(责编：王连香、高雷)

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