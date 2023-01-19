人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今天是春运第13天，已进入到春节前的客流高峰。总体来看，全国铁路、公路、水路、民航运行保持平稳，运力配置充足，服务井然有序，应急保障有力，全国安全形势总体稳定。煤炭、粮食、医疗物资等各类重点物资运输畅通。

周旻介绍，根据国务院联防联控机制春运工作专班数据，截至1月18日，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客4.8亿人次，比2019年同期下降47.3%，比2022年同期增长47.1%。

1月18日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4569.9万人次，环比增长5.9%，比2019年同期下降44.8%，比2022年同期增长53.9%。

其中，铁路发送旅客890万人次，比2019年下降15%，比2022年增长27.3%；公路发送旅客3486万人次，比2019年下降49.7%，比2022年增长64.1%；水路发送旅客52.5万人次，比2019年下降49.2%，比2022年增长31.5%；民航发送旅客141.4万人次，比2019年下降24%，比2022年增长34.9%；全国高速公路总流量3336.2万辆次。其中，小客车流量2942.2万辆次，比2019年同期增长12.7%，比2022年同期增长10.8%，小客车流量达历年春运以来最高峰。

下一步，交通运输部门将继续密切跟踪疫情形势，动态研判客流趋势，切实加强运输组织，落实好春运服务保障和疫情防控各项措施，更好地服务广大人民群众平安返乡、顺利返程。

(责编：王连香、高雷)

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