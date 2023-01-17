人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。

分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

(责编：杨曦、高雷)

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