人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年春节特辑

《财米油盐》|火热“年货季”，你花了多少钱？

2023年01月17日09:18 | 来源：人民网
小字号

“我今年可以回家过春节，要多买些年货回去热闹热闹！”

“我给父亲买了新衣服，因为今年是他的本命年。”

“今年最贵的年货，是给妈妈买的金手镯。”

……

2023年春节即将到来，这也是疫情防控优化后的首个春节。经历了过去几年的“就地过节”，不少人告诉《财米油盐》，他们早早就规划好了返乡行程，备好了年货，只为和家人一起过一个团圆年。

中国国际电子商务中心首席分析师郭召芬对《财米油盐》表示，随着疫情防控政策优化调整，叠加春节假期因素，居民回家探亲、外出旅行明显增多，商场、餐饮、娱乐场所等消费也开始逐步恢复。

返乡拜访一家老小，年货自然少不了。各地也趁着“年货季”纷纷放出“促消费、扩内需”的大招。

比如，近期广州发放了两轮文旅消费券，面值从30元到1000元不等；重庆联动四川成都举行“双城消费节”，成渝两地60多个区县、上千个商家一起打折搞促销。当然，线上依然热闹不断，今年包括淘宝、天猫、京东、拼多多等在内的购物平台都主打“年货节”，一些优惠力度甚至超过了“双11”。

在郭召芬看来，兔年春节临近，年货消费主要呈现出以下三个特点。

一是传统年货商品需求旺盛。中国结、红灯笼、春联、年货礼盒等开始走俏，以“兔子”为主题的商品、泥塑、年画等深受青睐，黄金首饰、进口生鲜、绿色健康食品、智能家电家居等升级类商品销售火热。

二是新型消费增添新年味。受快递逐步恢复、商贸企业数字化转型加快等影响，线上购买年货也成为很多居民选择，直播购物、即时配送等新模式释放了更多消费新活力。黄金蛋饺、梅菜扣肉、佛跳墙等寓意吉祥的预制菜成为热门选择，国潮年货商品、宠物商品等也成为新年热销重点。

三是服务消费迎来高峰。线下消费逐渐恢复，餐饮企业不断创新研发菜品，以年夜饭、亲朋聚餐为主的到店餐饮等显著回升。旅游休闲消费正迎来高峰，特别是跨省长途游、滑雪、短途周边游将持续释放消费新动能。途牛旅游网数据显示，72%春节假期出游用户选择跨省出游，比2022年各节假日出游距离和时间明显延长。

可以看到，从去年末到今年初，政策密集强调，“把恢复和扩大消费摆在优先位置”。如何让老百姓收入“回升”，市场信心“回归”，消费“回暖向好”，必然成为各地开年发力的焦点。

郭召芬表示，2023年各地消费将呈稳步恢复、结构升级的特点。她建议，下一步，各地应结合实际特点，顺应消费回归趋势，出台政策引导消费，加力巩固消费恢复向好势头。

首先是要提振消费信心，创新消费场景，提高居民消费意愿；其次是要重点提升汽车家电等重点大宗商品消费，促进新型消费创新发展，助力服务消费加快复苏；第三是要总结前期消费券积累的成功经验，特别是针对低收入群体、消费回升势头足的行业领域，进一步研究更精准、更有效的消费券发放政策，全面激发消费活力。

制片人 章斐然 谢婷

监制 吕骞 梁爽

策划 陈键 李佳

出镜 申佳平

采访 白波 杨泽秋 孟凡盛 许琳珮 邹乐

编导 剪辑 史新培

设计 林珊珊

人民网经济民生编辑部

人民网全媒体制作三部

联合出品 

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》|火热“年货季”，你花了多少钱？
　　“我今年可以回家过春节，要多买些年货回去热闹热闹！” “我给父亲买了新衣服，因为今年是他的本命年。” “今年最贵的年货，是给妈妈买的金手镯。…
“护脸计划2022年度成果发布会”在线上召开
　　人民网北京1月16日电 （记者王震）2023年1月16日，由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所（以下简称“中国信通院云大所”）、可信人脸应用守护计划（以下简称“护脸计划”）、中国通信标准化协会TC602联合主办的“护脸计划2022年度成果发布会”在线上召开。“护脸计划”专家委主任、公安部信息安全等级保护评估中心原副主任毕马宁出席会议并致辞，来自人脸识别领域的相关研究机构、高校、企业等众多单位专家代表就人脸识别安全合规专家观点及实践分享。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部