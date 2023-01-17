“我今年可以回家过春节，要多买些年货回去热闹热闹！”

“我给父亲买了新衣服，因为今年是他的本命年。”

“今年最贵的年货，是给妈妈买的金手镯。”

……

2023年春节即将到来，这也是疫情防控优化后的首个春节。经历了过去几年的“就地过节”，不少人告诉《财米油盐》，他们早早就规划好了返乡行程，备好了年货，只为和家人一起过一个团圆年。

中国国际电子商务中心首席分析师郭召芬对《财米油盐》表示，随着疫情防控政策优化调整，叠加春节假期因素，居民回家探亲、外出旅行明显增多，商场、餐饮、娱乐场所等消费也开始逐步恢复。

返乡拜访一家老小，年货自然少不了。各地也趁着“年货季”纷纷放出“促消费、扩内需”的大招。

比如，近期广州发放了两轮文旅消费券，面值从30元到1000元不等；重庆联动四川成都举行“双城消费节”，成渝两地60多个区县、上千个商家一起打折搞促销。当然，线上依然热闹不断，今年包括淘宝、天猫、京东、拼多多等在内的购物平台都主打“年货节”，一些优惠力度甚至超过了“双11”。

在郭召芬看来，兔年春节临近，年货消费主要呈现出以下三个特点。

一是传统年货商品需求旺盛。中国结、红灯笼、春联、年货礼盒等开始走俏，以“兔子”为主题的商品、泥塑、年画等深受青睐，黄金首饰、进口生鲜、绿色健康食品、智能家电家居等升级类商品销售火热。

二是新型消费增添新年味。受快递逐步恢复、商贸企业数字化转型加快等影响，线上购买年货也成为很多居民选择，直播购物、即时配送等新模式释放了更多消费新活力。黄金蛋饺、梅菜扣肉、佛跳墙等寓意吉祥的预制菜成为热门选择，国潮年货商品、宠物商品等也成为新年热销重点。

三是服务消费迎来高峰。线下消费逐渐恢复，餐饮企业不断创新研发菜品，以年夜饭、亲朋聚餐为主的到店餐饮等显著回升。旅游休闲消费正迎来高峰，特别是跨省长途游、滑雪、短途周边游将持续释放消费新动能。途牛旅游网数据显示，72%春节假期出游用户选择跨省出游，比2022年各节假日出游距离和时间明显延长。

可以看到，从去年末到今年初，政策密集强调，“把恢复和扩大消费摆在优先位置”。如何让老百姓收入“回升”，市场信心“回归”，消费“回暖向好”，必然成为各地开年发力的焦点。

郭召芬表示，2023年各地消费将呈稳步恢复、结构升级的特点。她建议，下一步，各地应结合实际特点，顺应消费回归趋势，出台政策引导消费，加力巩固消费恢复向好势头。

首先是要提振消费信心，创新消费场景，提高居民消费意愿；其次是要重点提升汽车家电等重点大宗商品消费，促进新型消费创新发展，助力服务消费加快复苏；第三是要总结前期消费券积累的成功经验，特别是针对低收入群体、消费回升势头足的行业领域，进一步研究更精准、更有效的消费券发放政策，全面激发消费活力。

制片人 章斐然 谢婷

监制 吕骞 梁爽

策划 陈键 李佳

出镜 申佳平

采访 白波 杨泽秋 孟凡盛 许琳珮 邹乐

编导 剪辑 史新培

设计 林珊珊

人民网经济民生编辑部

人民网全媒体制作三部

联合出品

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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