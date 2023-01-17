人民网北京1月17日电 （记者栗翘楚）“从网上发布需求到收到医疗物资，只用了4天时间。”近日，云南省文山壮族苗族自治州西畴县瓦厂村的村民收到了人民网“防疫互助平台”邮寄的药品、口罩等医疗物资。

瓦厂村医疗物资交接现场。程方巧摄

春节临近，返乡人员增多，农村地区群众用药和就医保障问题牵动人心。为助力农村地区疫情防控，近期人民网发起了“农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。

据介绍，瓦厂村人口共计1783人，2022年脱贫人口人均纯收入15202.73元。由于地处山区，瓦厂村最远的村小组距离县城达30公里。

“人民网‘防疫互助平台’解了我们的燃眉之急。”最高人民检察院驻云南省西畴县瓦厂村第一书记张北战接受记者采访时表示，以该平台为纽带，此次一心堂药业集团（以下简称“一心堂”）为瓦厂村捐赠了布洛芬、连花清瘟、口罩等物资。

瓦厂村的村民在村委会领取医疗物资。程方巧摄

为助力农村地区疫情防控，人民网发起的“农村防疫公益行动”重点面向农村地区，兼顾县域层面的基层社区，针对老年人、孕产妇、儿童、患有基础病和慢性病的人群，搭建起近距离社区、村组间的互助共享信息平台。

“作为医药零售行业，疫情期间，我们积极参与人民网‘防疫互助平台’，提前制定相关举措，通过力所能及的行动保障百姓需求。”一心堂董事长阮鸿献接受记者采访时表示，面对疫情，企业在药品、口罩、消毒液等医疗物资的配备上保障百姓需求。在乡镇门店，一心堂药店为百姓免费发放解热止痛药品，共计1.8亿片。

阮泓献表示，一心堂组织药师团队，通过线上、线下的方式，为百姓提供免费咨询和指导。同时，为保障春节医疗物资供应，一心堂的物流、门店员工全部待岗。

此外，人民网·人民好医生客户端还联合北京交通广播推出了“爱就在一起 暖心2023健康公益行动”，正陆续为坚守在一线岗位的公交人员、医务人员、铁路工人、快递小哥等群体送上“人民好医生防疫包”，送去暖心关爱。

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(责编：申佳平、章斐然)

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