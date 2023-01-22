许维娜 钱嘉禾

2023年1月18日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京通过视频连线看望慰问基层干部群众，向全国各族人民致以新春的美好祝福。这是习近平通过视频连线，同福建省福州市社会福利院的老人和护理人员亲切交流。新华社记者 李涛摄

“听到声音的那一刻太难忘了！这样温暖的瞬间以前想都不敢想。”81岁的刘小兰老人向记者回忆起当天视频连线时的场景，仍难掩激动情绪。

在癸卯春节即将来临之际，习近平总书记1月18日上午在首都北京采取视频连线方式，亲切看望慰问了包括福州市社会福利院老年朋友在内的全国6个地方的基层干部群众，向大家致以新春的美好祝福。

日前，人民网记者回访福建省福州市社会福利院，采访了与总书记视频交流的部分老人和护理人员。说起他们的日子来，老人们一个劲儿地说：“我爱我的家，福利院就像家一样温暖。”

当天现场，老人们隔着屏幕给习近平总书记拜年。正中间站着的，就是刘小兰老人。

在福利院老人公寓七层702房间，记者见到了刘小兰老人。她打心眼里喜欢现在的生活。她说：“老伴走了以后，我一个人住很孤单，不想麻烦孩子。但在这里，我有存在感，生活丰富多彩，不再单调。”

2018年春节过后，刘小兰就来到福利院。如今一眨眼，已经到了第五个年头。“现在住在福利院，每周定时都有社工组织跳养生操、制作手工艺品、看电影、下棋等，老年人聚在一起谈天说地、自得其乐，每一天都很充实。”刘小兰兴奋地告诉记者，她还是福利院老人党员之家学习小组的组长。

最近，81岁的高鹤鸣和他79岁的老伴好像又找回了年轻时的感觉。在福利院老年公寓八楼的书画室内，记者看到老两口正坐在书桌前说说笑笑，高鹤鸣正在“挥毫泼墨”，进行绘画创作。

“这里的生活太好了，还能坚持我的爱好。我心理上没有负担，能够真正安享晚年。”高鹤鸣是福建省美术家协会会员，画室的书桌上，整齐摆放着一排排他创作的《百鸟朝阳》系列作品，有小云雀、虎斑地鸫，还有白鹇、家燕。

“我喜欢观鸟，也喜欢画鸟，福利院周围生态环境好，还有专门的书画室，退休几年后，我们都迫不及待想住进来。”他对这里的印象是“山水好、伙食好、服务好”。

温馨的环境，安详的生活，来这里的老人越来越多。92岁的杨碧琳正是被自己88岁的杨碧瑜亲妹妹拉到福利院。“我来这儿半年了，吃得好、睡得好。”杨碧琳告诉记者，这里每餐三菜一汤，味道可口，还有不少活动丰富精神生活。

说起在福利院的生活，杨碧琳和杨碧瑜都感到无比满足和幸福。折叠、剪裁、缝合……在福利院老人公寓八层的公共活动室里，记者看到这对幸福的姐妹花正忙着做新春饰品。杨碧瑜兴奋地说：“和姐妹们一起做手工、跳跳舞，是每天最开心的事儿。”

采访中，老人的言谈话语时时流露出对福利院幸福生活的满足，日常良好的心态让他们看起来与实际年龄相差甚远，还有着同龄人彼此心理上的理解和精神上的慰藉。

“在我们福州，都说是有福之州，幸福老人。”福州市社会福利院院长甘蔚铭在接受记者采访时表示，今年春节，全院入住的234位老人中，有203位要在福利院过年。

“有福之州，幸福老人。”其中“福”字折射出老人们在这个有福之地留下的诸多温情故事。

春节马上就到了，这里张灯结彩，悬挂了大红灯笼、“兔”年窗花等喜气洋洋的中国饰品，洋溢着一派喜庆祥和的节日氛围。与此同时，这里也为美食下足了“功夫”。

记者在老年公寓食堂看到，一块小黑板上记录着充满“福州味”的年夜饭的食谱——炒线面、年糕、芋泥、太平燕、白灼虾、比目鱼、佛跳墙……

“我们已经准备了充足的水果、粮油、休闲食品等年货，年夜饭的筹备这两天也已经启动，对春节期间福利院内的环境也做了布置，增添浓浓的年味。”甘蔚铭说。

福利院里有大民生，健康连着千家万户的幸福。老年人的疫情防控情况也备受关注。

“我们配备了医务人员22人，护理人员72人，随时跟踪各自负责的老年人身体状况。”福州市福利院护理部主任陈晓君说，院里清热解毒药、急救设备、N95口罩等应急防疫物资充足，与定点医院的联动机制顺畅。“福利院一定会以严于其他场所的人员防护和健康管理措施，严防发生聚集性疫情，让老年朋友过一个欢乐、健康、祥和的春节。”

(责编：赵竹青、高雷)