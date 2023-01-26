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“讲述奋斗故事 感悟时代脉动”系列报道

送遗失“宝贝”回家过年 乘客失物变化折射时代变迁

人民网记者 乔雪峰
2023年01月26日10:03 | 来源：人民网
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“下次一定要检查好行李再离开，千万别忘了。”作为郑州东站遗失物品处的管理员，于巍巍已经记不清这是第几次叮嘱来取回遗失物品的旅客了。

临近春节，郑州东站客流持续走高，日均发送旅客保持在12万人以上，恢复到疫情前周末水平。一过完小年，郑州东站更是迎来春运开启以来的客流高峰，每天发现的遗失物品比平时多出三十至五十件，最多的时候有150件左右。

春运中的郑州东站，客流持续走高。张誉川 摄

今年春运是疫情防控进入新阶段后的第一个春运，客流量大幅回升。郑州东站预计发送旅客337万人次，日计划增开临客列车155列。

于巍巍每天工作的内容，就是登记失物、存放失物、查找失物、协调失物快递方式、帮助失主解决各种问题，经常十几个小时连轴转。

今年是她连续春节在岗的第5个年头了。“这几年春节，正好都赶上我值班，按说到了年三十，客流一下子锐减，车站该清闲一会了，但是我这个岗位几乎闲不住，越是到年根了丢东西的人越着急，这不又跑过来一个。”话音还没落，于巍巍就又翻出遗失物品登记簿，熟练地为旅客翻找起来。

郑州东站里摆满储物架的遗失物品仓库。张誉川 摄

于巍巍告诉记者，她是从2012年开始担任郑州东站遗失物品处管理员这一职务的，郑州东站遗失物品处也从最初仅有50平米左右的小库房，发展到如今全站3处摆满储物架的遗失物品仓库，她管理的地界是越来越大，责任也越来越重。

“每一件遗失物品对失主来说都是极其珍贵的，因此我们必须做到零差错。”刚把东西物归原主后的于巍巍说，除了易腐物品像水果、肉类等超过48小时无人认领会被酌情处理外，其他超过3天未被领走的失物，会放在储物室。如果超出半年，就会上报后搬离车站，为下一批无人认领的物品腾出位置。截至目前，郑州东站保存的遗失物品有3万件，其中仅身份证就有约1800张。

不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江海。于巍巍在这个平凡的岗位上日复一日地坚守奉献，如今回过头看着愈发先进完善的遗失物品管理机制，于巍巍感慨良多。刚工作时，乘坐高铁的主要是商务客流，现在有了务工流、学生流，随着乘客越来越多，遗失物品也变得五花八门，有手机，双肩包、身份证、杯子、鸡蛋、面条、香油、行李箱，偶尔还能捡到字画、拐杖、轮椅、儿童推车，更有甚者捡拾过钻戒、家谱……

仓库里五花八门的遗失物品。张誉川 摄

“目睹着遗失物品这些年的变化，我也能感受到国家的发展越来越好，大家的生活水平在不断提高。这不，这两年电子产品的丢失明显增多，这么贵重的东西在以前哪能轻易丢了。”于巍巍说。

在这个岗位上工作久了，于巍巍渐渐有了“职业病”，看到拿东西特别多的乘客，就忍不住提醒。“咱干的就是这活嘛，多提醒一句，就少一个焦急的失主。”

于巍巍说：“今年过年还在站里过，同事们都说这都成我第二个家了，不过能在家里送那些遗失的‘宝贝’回家，也是挺幸福的。”

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(责编：鲁婧、吕骞)
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