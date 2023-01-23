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新春走基层| 河南长垣：烧锅美酒飘香味 黄河小村换新颜

人民网 王绍绍
2023年01月23日13:21 | 来源：人民网
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新春正月，河南长垣张三寨镇大堽村门牌001号里，有阵阵酒香飘出。村民地里收来的小麦正在这里被研磨酿造、多次补料，成为浓烈香醇有着“醇酎中山流湎千日”之誉的美酒。

“老祖宗”的酿酒手艺助致富

“我在酎丰酒厂的工作是摊晾酒醅和收堆，一个月工资能有4500元，生活比以前过得好起来了。”村民谢士峰笑着说。

“来酒厂之前，我是在家里干农活的。碰上收成不好的时候，恨不得一块钱分成两半来花。”现在，留守妇女张巧红在酒厂干包装，每个月的收入提高了600元。

2022年，酒厂继续和镇政府、农户三方签订小麦收购合同，以每斤高出市场价0.1元的价格收购全镇400家脱贫户种植的小麦，全年收购小麦130余万斤，卖出了200余万元的酎酒、麦酒、桂花香曲酒等酒品。既实现了粮食深加工、就地转化，也帮扶了村里的困难户，巩固了来之不易的脱贫成果。

酒厂车间作业。王晨光摄

酎丰酒在长垣有悠久的历史，2015年列为河南省非物质文化遗产，从东部沿海城市返乡创业的谢向亚是它的传承人。当初，为了从父亲那儿传承酿酒手艺，他每天清晨四点起床生火烧酒，相对密闭的酒坊空间加上锅底火焰的炙烤，一天下来，要湿掉两三件衣服。

学到手艺之后，谢向亚抱着珍贵的酒罐子东奔西跑，申报非遗、把酒送给知名酒企品鉴检测、申请名额有限的白酒生产酿造许可证书……谢向亚说，三年前从省食品药品监督管理局领到许可证的那一刻，他哭了，创业五年的艰辛终于没有白费。

“新的一年，我们计划打造一个酎酒庄园。”谢向亚满怀期盼地说，生态产业链上，他们计划用酿酒生产的酒糟搞养殖，实现白酒的绿色、有机生产。村里有这么多绿色无公害的家禽和果木食材，可以用来开饭馆，打造集酿酒、餐饮、休闲、保健为一体的酒文化健康综合体，努力成为非遗传承的“新名片”、所有长垣人的“会客厅”。

村支书化身“风景规划师”

芦岗乡西陈村有个“风景规划师”村支书陈英宪。当初，在推进乡村改造工程时，设计公司提出要100万元设计费，被他当场拒绝。为了给村里节省开支，陈英宪决定自己来担任这个“规划师”。凭着年轻时在大城市当“包工头”的经验，他四处请教、学习设计知识，起早贪黑围着大街小巷观察，数月时间，他带领村两委，把土路修成水泥路，公厕茅坑换成抽水马桶，清理修缮常年堆着垃圾的大坑、挖渠引入黄河水做成池塘，环绕污水处理站种上了各式植物、建起花红树绿的公共花园。

“以前每逢春节回家过年，老家的路上垃圾满天飞，到处是臭水坑，没人居住的房子东倒西歪，心里很不是滋味。”陈英宪谈起返乡担任村支书整修家乡面貌时说，2019年中秋节芦岗乡举行了“雁归来”中秋恳谈会，陈英宪决定投身家乡的新农村建设。“当初出去打拼，是为了过上好日子。如今我富了，但自个富不算富，我愿带领父老乡亲实现共同富裕。”他说。

西陈村群众大食堂二期。王晨光摄

陈英宪介绍，他们的改造工程从2020年4月开始，陆续完成了路面硬化、环境整治、开设群众食堂和老年人宿舍、开垦果园等项目。2022年，群众大食堂二期、警务工作室、群众大礼堂、蒙古包餐厅落地投入使用，全村水系贯通，还成立了书画院。

如今，这个傍着黄河的村庄好似江南水乡，被绿莹莹的一弯清水环绕。“现在俺的村庄跟公园一样，美得很哩。”在村头池塘边唠嗑的大妈们喜滋滋地说。

村西头公园旁边是群众大食堂，对村里80岁以上的老人免费，青、壮年下班懒得做饭了，也可以来这吃，一天8块钱。陈英宪介绍，每天大概有30多个人在大食堂吃饭，还有外带的，卫生又方便。

食堂斜对面的院落是集体宿舍，由空闲房屋改造而成。老爷爷们一个院、老奶奶们一个院。宿舍里是一个大套间，配备空调、彩电，一米二宽的床张张并列。“买电视的时候，怕老人眼花看不清，俺书记特意交代买个大的。”宿舍管理员陈西军说。

村干部规划坑塘改造。王晨光摄

“别说老年人了，就是我这50多岁的人，看到这福利政策，都可高兴，将来老了，没一点担忧，周边多少人都羡慕俺村。”村民陈建军说。

陈英宪介绍，2023年，改造工程还要向前推进，计划建设整村弱电入地项目、环村健身步道和音乐喷泉广场等。产业振兴方面，依托已经建成的蒙古包餐厅和村内3000多平米的闲置厂房，打造“园林采摘、特色民宿、垂钓烧烤、田园文化”为一体的乡村综合旅游项目，更好助力乡村振兴。（实习生施懿芝、段一诺对本文亦有贡献）

“讲述奋斗故事 感悟时代脉动”系列报道：

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(责编：杨虞波罗、高雷)
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