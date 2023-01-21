人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）今日是农历除夕，在开往长沙南、青岛北等各次列车上，乘务人员在车厢里挂起火红的灯笼、在车窗上贴上喜庆的窗花，布置上精美的兔年挂件，为列车换上了“新春节日装”，列车上处处尽是浓浓的年味，让旅客的返乡之路充满温馨。乘务人员还将福字、对联、兔年玩偶送给旅客，让旅客在列车上度过了一个别样除夕。

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