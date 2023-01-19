原标题：技术让美好发生，我爱“云上”我家

《住在人间》一书讲述了十一个关于“住”的故事，无论本地人或外来者，年轻人或老年人，有房群体还是无房一族，人们都曾经为了、正在为着或将继续为房子而不停折腾，仿佛不知疲倦。

与其说他们是在谋求一处寓所，不如说他们在找寻自己的“家”。中国人自古以来就对房子有一种特殊的感情，安居才能乐业，而在时代的变化中，人们对于买房卖房的心理感受，似乎还是麻烦多于简单。

TechForWhat设立之初，就希望探索一些问题的答案，科技能为产业乃至社会做些什么？哪怕只是一个细微的改进，也可能影响成千上万的人，这就是技术本身的放大器效应，这一次我们把目光聚焦在房地产经纪行业。

房地产经纪行业是链接房地产开发和市场消费的桥梁纽带，透过行业龙头企业我爱我家正在做的事情，我们可以看到新技术之于传统行业，发生着作用深远的改变。

房地产经纪：服务价值的回归

世纪之交时，伴随房地产行业的快速发展，房产经纪人也大量涌现，但是从业者的素质提升未能紧跟行业发展速度，一定程度脱离了购房者的期待。随后在政府部门和行业机构等指导下，房地产经纪行业从粗放发展到规范运营。

当下，房地产市场的主要矛盾已从“解决住房短缺”转变为“提升居住品质”。中央经济工作会议已为2023年定调：支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等群体住房问题，探索长租房市场建设，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

在这种情况下，房地产经纪仍将扮演重要角色，不同的是，房地产经纪回归服务本质的趋势愈发明显。

我爱我家房地产经纪业务成立于2000年，完整经历了中国房地产经纪行业的发展，在其发展过程中，对于技术的主动探索，始终是我爱我家塑造差异化竞争力的重要手段。

自成立之初，我爱我家就提出“水泥+鼠标”经营理念，从率先在业内建立“网站、门店、呼叫中心”三网合一的发展模式，到依托我爱我家网建立WAP手机版网站、APP、微信公众服务平台等多渠道移动综合服务平台体系，不断提升技术能力，成功将信息化优势转变为数字化优势。

我爱我家集团董事长、总裁谢勇表示，我爱我家一直致力提升更高品质、更先进技术的居住生活服务，将发展数字经济、实现数字化转型视为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，积极推动数字技术和房地产经纪行业融合发展，利用数字化对传统房地产经纪业务进行全方位、全链条的改造，加速产品和服务迭代。

在数字化的新时代，房地产经纪行业涌现出了更多新需求，数字化技术也能够实现以前不能实现的效果，于是，我爱我家开始了新一轮的技术演进。

新技术落于传统行业的痛

2021年，我爱我家开始由内而外做数字化变革，希望把内部技术人才提升到互联网公司的标准，另外，我爱我家希望把一些关键能力沉淀，变成公司内部的核心能力，形成长久竞争力。

VR看房能力便是其中之一。VR看房是房地产经纪行业的热点，视觉上的三维展示和即时的讲解咨询互动，打破了物理空间的限制，能够大大提升服务效率和服务体验。

“房源的真实性是客户最基本的需求，未来VR是行业必选项，一家房地产经纪公司如果没有VR看房能力，横向对比，用户会认为这家公司实力不够。”我爱我家产品研发中心高级总监吕毅表示。

我爱我家在与华为战略合作的基础上，不仅将互联网全量业务成功迁移至华为云，双方进一步就VR看房开展了联合研发。

新技术和传统行业结合的过程中，也有很多难题，VR看房也不例外。以前，VR拍摄是个体力活，虽然实勘信息已经较为完善，但多系统操作较为繁琐。

收到拍摄邀约单后，摄影师需要携带相机，填写好全部房源信息后，手动添加需要拍摄的房间，多次返回首页拍摄……这些准备工作做好常常需要十几分钟。

全景图像完成后，需用单反相机再对同一房源进行实勘图拍摄。后期处理时，为保护业主隐私，要对每张图像的相同位置进行马赛克编辑，再将自己拍摄的实勘图、手工绘制的户型图从本地打包上传。

因此，虽然拍摄任务的时间安排紧凑，但由于制作流程复杂，即使频繁奔波一天也仅能拍摄几套房源。

“VR看房的开发有两类挑战，一是难，二是杂，与华为云合作能够把双方的优势发挥出来，我们的团队更多在解决复杂问题，例如业务复杂性和流程复杂性，通过应用开发层面去解决；其他难题是空间建模和一些边界情况的优化，例如非常规户型，如何通过算法还原真实的空间，华为云更多发挥算法层面的优势。”吕毅说。

数字化开辟新空间

上云为我爱我家夯实了良好的技术基础，最大程度发挥技术效用。

我爱我家与华为云的合作，在底层基础技术上降低运维成本，提升计算效率，实现资源弹性扩容，打通全价值链数据，能够让我爱我家将更充裕的资源和精力集中于前端业务的加速创新。

VR看房则是云上创新的应用具现。基于华为云AI平台ModelArts上的视觉+惯性位姿估计和尺度优化算法、AI语义矢量化算法、户型联合优化算法等技术，加上 EIFlow分布式时空调度引擎，时空数据资产管理、洞察与共享引擎等能力，我爱我家实现了自动化空间建模，快速、高质量上架批量房源。

在VR制作上，我爱我家得以快速生成平面及三维效果图，代替了手工绘制。同时，多点位图像关联打码，为摄影师避免了许多重复工作。在全景图像的基础上自动截取实勘图，提升了图片利用率。

VR看房实际上融合了多种能力，例如音视频等技术，从而为客户打造一个线上的数字看房空间，结构化的户型图库，智能化的AI讲房，让“千房千面”的房源优势得以呈现，既提高了业主的满意度，又帮助买家清晰直观地了解基础信息。

我爱我家与华为云的深度合作模式，与市面其他公司都有所不同，一些公司采用全自研从零开发，工程浩大，开发到上线的过程冗长，另一些公司则完全依靠第三方服务商，响应需求不及时且对场景理解不充分。

相比其他公司或成本高昂、或效果欠佳的解决方案，华为云VR看房方案建模成本大幅降低，同时可以实现90%以上的建模方案可以直接使用，业界普遍建模后需要人工干预才能使用。

作为存量房时代主角的房地产经纪企业，是否能以自己的服务，让买房人以最具性价比的时间成本和资金成本买到最好的房源，让租房人在有限的预算范围内拥有更舒适、更美好、更有品质和尊严的租住生活，让租购客户以更愉快的心情完成交易，将决定着他们是否能够在新房地产时代获得较好的市场占位。

VR看房就起到了这种作用，这也是技术在传统行业中发挥的价值。VR看房，用技术为房地产行业带来的体验改变，让传统买卖房屋过程多了一些安心，借由华为云的技术和方案，我爱我家用数字化开辟虚拟看房空间，也为自己开辟了新的行业空间。

在我爱我家看来，房子是有温度的，它饱含了温情和亲情、友情、爱情，只有不断地提升专业的房产服务水平，才能立于数字化时代。推动数字化升级，发挥数字技术对房地产经纪全链路的放大、叠加、倍增作用，是我爱我家2023年的主线逻辑。

用数字化技术实现更高一层的社会价值，这正与华为云发起的“Cloud for Good”理念吻合。

早在2019年，华为云就已发起“Cloud for Good”行动，号召社会各界共同关注技术的温度和技术背后的人文意义，传递高科技领域为社会和民众带来美好变化的理念。

华为云通过“Cloud for Good”行动，聚焦探索未知、改善环境、赋能产业、关怀个体四大领域，将其擅长的5G、云、AI技术分享给更多需要的个体和组织，赋予技术温度和感性，用技术让美好发生。

(责编：董童、李源)

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