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工信部：2022年以来我国制造业产业链供应链韧性进一步提升

2023年01月18日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青表示，2022年以来，我国制造业总体保持安全稳定运转，产业链供应链韧性进一步提升。

她具体介绍，一方面，坚持短期应对与长期预防并重，全力以赴保障产业链供应链循环畅通，夯实“稳”的基础。特别是去年4月份应对疫情冲击时，工业和信息化部迅速建立重点产业链供应链企业“白名单”制度，以点带链、以链带面促进产业链协同复工复产。搭建了汽车、集成电路、医疗物资等重点产业链、供应链的协调平台，建立了汽车企业零部件库存的“红灯”预警机制、大宗原材料供应“红黄蓝”预警协调机制等，逐一推动解决企业反映问题，保障重点产业链稳定运行。同时，系统总结应对经验，指导各地加强突发事件的预警监测，提前谋划应对预案，提升抵御风险能力。

另一方面，补齐短板与培育长板同步，多措并举增强产业链供应链的核心竞争力，增强“进”的动力，举办“产业链供应链韧性与稳定国际论坛”，聚焦产业链供应链的堵点卡点，实施关键核心技术攻关工程和产业基础再造工程，加快重要基础产品和关键核心技术的攻关突破，发挥规划引领作用，推动传统优势产业和新兴产业突破突围；培育发展先进制造业集群，部分领域的全球竞争优势正在形成；推动中小企业“专精特新”发展，发挥优势企业的引领带动作用，增强制造业发展的内生动力。

陶青指出，下一步，工业和信息化部将坚持发展和安全并举，着力抓好补短板、锻长板、强基础、育集群等重点任务，加快推动产业基础高级化、产业链现代化，着力抓好三方面工作。

一是夯实基础，加快补齐短板弱项。实施产业基础再造工程和关键核心技术攻关工程，提升产业体系的自主可控和安全可靠水平。鼓励产业链龙头骨干企业与上下游中小企业在技术攻关、生产验证、标准制定等方面加强合作，提高产业链协同创新和融通发展水平。

二是巩固优势，构建新的增长引擎。在重点优势领域积极锻造长板，提升传统产业竞争力，加快新一代信息技术与制造业深度融合。大力发展数字经济，抢抓战略新机遇，加快发展新技术新业态新模式，推动先进制造业集群化发展。

三是严防风险，确保产业链供应链稳定畅通。着力提升风险识别和应对处置能力，加强对重点地区、重点行业运行监测，强化跨部门、跨区域联动，有效提升风险协同处置能力。加快落实各项惠企稳企政策，抓好工业生产要素保障，最大程度保障企业的生产经营。

(责编：申佳平、高雷)
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