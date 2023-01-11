原标题：国产大飞机C919订单已超千架

本报上海1月10日讯（记者李治国、李景）上海市科学技术委员会10日发布《2022上海科技进步报告》显示，上海航空航天技术飞速发展，大飞机产业体系加快建设，截至2022年底，C919大型客机已累计获得32家客户1035架订单；ARJ21新支线飞机共获得25家客户690架订单，累计交付9家国内外客户、共100架机，累计安全运送旅客近600万人次，运营航线316条，通航城市118座。此外，CR929远程宽体客机也在去年完成首轮需求验证，首批飞机级和系统级需求验证率达98%。

近年来，上海不断强化战略科技力量，支撑高水平科技自立自强，提升科技供给能力，塑造高质量发展新动能。

数据显示，2022年，上海市科技投入力度持续提升，全社会研发经费支出占GDP的比重预计可达4.2%，地方财政科学技术支出（预算数）460.7亿元。2022年，上海市牵头承担国家重大专项项目929项，获中央财政资金支持333.04亿元；国家科技管理信息系统公共服务平台属地项目查询结果显示，上海牵头承担国家重点研发计划项目250项，获中央财政资金支持31.76亿元；获国家自然科学基金委项目4649项，经费33.48亿元。

(责编：罗知之、陈键)

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