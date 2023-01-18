人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室1月18日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，工业和信息化部会同有关部门，精准做好养老、农村等重点领域（人群）医疗物资供给。目前，已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台。

田玉龙表示，在联防联控机制的直接指挥下，工业和信息化部作为联防联控机制物资保障组，会同成员部门和有关地方加大医疗物资保障力度，全力推动医药医疗企业稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序精准投放。目前有以下三个特点。

第一，全力做好重点医疗物资生产供应。药品方面，截至1月17日，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛类药在连续17天保持2亿片产能的基础上，目前已累计供应51.4亿片，可以充分保障用药需求。医疗器械设备方面，随着重症救治医疗资源需求走高苗头显现，近期及时将工作重心聚焦到“防重症，保设备”。截至1月17日，小分子抗病毒药阿兹夫定日产量较元旦前提高148%，达到了74.4万瓶，日产量水平大幅度提升，可以满足当前医疗机构重症患者以及后续收治重症患者的用药需求，药品产量和产能大幅提升。目前，有创呼吸机日产量比元旦前提高了239%，生产规模在加大，目前已经达到了生产供应1808台；制氧机4天内日产量提高280%，最高日产量可超2万台，制氧机供给已能满足医疗机构基本需求。大家关心的指夹式血氧仪日产量超过46万部，不仅可以满足医疗机构需求，社会面供给也日渐充分。

二是精准投放优先保障重点领域需求。急人民之所急，工业和信息化部按照“突出重点、精准投放”原则，会同有关部门积极对接民政、农村、教育等部门，精准做好养老、农村、学校等重点领域（人群）医疗物资供给。去年12月中旬以来，依托大型电商平台和各地药品保障平台，累计投放药品近1.36亿份，累计惠及人群超过6000万人。通过电商的便利性和可及性，创新了一种精准投放模式。同时，开展了“指氧仪进乡村活动”，为全国每个乡村卫生室配备2台指氧仪，分四批供应117.2万只。同时，通过企业捐赠等多种形式，也为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台，实现对脱贫县1万多个乡镇全覆盖。已全面保障民政部门提出的全国养老、儿童福利机构重点医疗物资需求，目前正在和教育部门共同保障全国高校重点医疗物资需求。

三是协力畅通医疗物资供给渠道。会同交通、邮政等部门联合行动，确保优先处理、优先投递基层，特别是农村和偏远地区的医疗物资急需，全力打通配送“最后一公里”。制定春节期间企业物流保畅方案，全力做好节假日、春节期间的运力保障和储备工作。

田玉龙强调，下一步，工业和信息化部将仍然加力支持重点医疗物资企业稳定生产，强化物资供应，协调医疗物资精准投放，毫不放松做好保障工作。

(责编：申佳平、高雷)

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