人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台

2023年01月18日17:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室1月18日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，工业和信息化部会同有关部门，精准做好养老、农村等重点领域（人群）医疗物资供给。目前，已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台。

田玉龙表示，在联防联控机制的直接指挥下，工业和信息化部作为联防联控机制物资保障组，会同成员部门和有关地方加大医疗物资保障力度，全力推动医药医疗企业稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序精准投放。目前有以下三个特点。

第一，全力做好重点医疗物资生产供应。药品方面，截至1月17日，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛类药在连续17天保持2亿片产能的基础上，目前已累计供应51.4亿片，可以充分保障用药需求。医疗器械设备方面，随着重症救治医疗资源需求走高苗头显现，近期及时将工作重心聚焦到“防重症，保设备”。截至1月17日，小分子抗病毒药阿兹夫定日产量较元旦前提高148%，达到了74.4万瓶，日产量水平大幅度提升，可以满足当前医疗机构重症患者以及后续收治重症患者的用药需求，药品产量和产能大幅提升。目前，有创呼吸机日产量比元旦前提高了239%，生产规模在加大，目前已经达到了生产供应1808台；制氧机4天内日产量提高280%，最高日产量可超2万台，制氧机供给已能满足医疗机构基本需求。大家关心的指夹式血氧仪日产量超过46万部，不仅可以满足医疗机构需求，社会面供给也日渐充分。

二是精准投放优先保障重点领域需求。急人民之所急，工业和信息化部按照“突出重点、精准投放”原则，会同有关部门积极对接民政、农村、教育等部门，精准做好养老、农村、学校等重点领域（人群）医疗物资供给。去年12月中旬以来，依托大型电商平台和各地药品保障平台，累计投放药品近1.36亿份，累计惠及人群超过6000万人。通过电商的便利性和可及性，创新了一种精准投放模式。同时，开展了“指氧仪进乡村活动”，为全国每个乡村卫生室配备2台指氧仪，分四批供应117.2万只。同时，通过企业捐赠等多种形式，也为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台，实现对脱贫县1万多个乡镇全覆盖。已全面保障民政部门提出的全国养老、儿童福利机构重点医疗物资需求，目前正在和教育部门共同保障全国高校重点医疗物资需求。

三是协力畅通医疗物资供给渠道。会同交通、邮政等部门联合行动，确保优先处理、优先投递基层，特别是农村和偏远地区的医疗物资急需，全力打通配送“最后一公里”。制定春节期间企业物流保畅方案，全力做好节假日、春节期间的运力保障和储备工作。

田玉龙强调，下一步，工业和信息化部将仍然加力支持重点医疗物资企业稳定生产，强化物资供应，协调医疗物资精准投放，毫不放松做好保障工作。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室1月18日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，工业和信息化部会同有关部门，精准做好养老、农村等重点领域（人群）医疗物资供给。目前，已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台。…
工信部：截至2022年底我国各类高质量APP在架数量超过258万款
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国介绍，截至去年底，我国各类高质量APP在架数量已超过了258万款。 赵志国表示，工业和信息化部高度重视用户权益和个人信息保护工作，持续推动提升信息通信服务能力和水平，切实维护用户合法权益。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部