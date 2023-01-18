人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国介绍，截至去年底，我国各类高质量APP在架数量已超过了258万款。

赵志国表示，工业和信息化部高度重视用户权益和个人信息保护工作，持续推动提升信息通信服务能力和水平，切实维护用户合法权益。

一是服务提质，用户感知不断改善。深入开展服务感知提升行动，指导信息通信企业增强优质服务供给。推动优化业务办理流程，实现套餐变更、合约解除等常用的电信业务在线办、异地办；推动100家重点互联网企业建立人工客服热线，用户诉求响应更及时；推动应用商店优化上架审核机制，截至去年底，我国各类高质量APP在架数量已超过了258万款，智能化应用为百姓生产生活增光添彩。

二是普惠共享，数字便民走深走实。持续扩大网络覆盖，组织新一轮电信普遍服务，支持农村及偏远地区加快提升网络覆盖水平，推动全国行政村历史性实现“村村通宽带”。深入开展精准降费，面向中小微企业、贫困户、老年人、残疾人等特殊群体推出专属优惠，中小微企业宽带和专线的平均资费较2021年12月分别下降了24.2%和21.9%，受惠老年人和残疾人群体规模超过了3200万户，较2021年实现了翻番，用户获得感有效提升。稳步推进适老化改造，在使用过程上做减法，在服务质量上做加法，指导企业为老年用户推出远程办理、故障排除等电信服务，组织648家网站和APP完成了适老化改造。

三是监管提效，用户权益保障持续强化。加强源头管理，督促指导应用商店等分发平台充分发挥“守门员”作用，依法依规上架审核，2022年共组织6批次，检测151万款APP，抽检合规率同比大幅提升。筑牢技术屏障，建成信息通信行业反诈大平台，2022年以来，累计拦截涉诈电话18.2亿次，加快织密织牢安全防护网。优化治理模式，常态化开展垃圾信息治理，加强行政指导，推动监管关口前移，用户投诉降至历史最低水平。

赵志国表示，信息通信服务关系亿万用户，高质量服务供给是践行以人民为中心发展思想的重要实践。下一步，将重点做好三个方面的工作。

一是加强政策引导，营造行业良好生态。开展移动互联网应用服务能力提升行动，优化服务供给，改善用户体验。构建移动互联网应用程序公共服务平台，高效支撑行业监管和服务产业发展。推动建立健全工作协同机制，加强电信服务行业自律，营造健康有序的发展环境。

二是聚焦重点治理，解决群众所忧所盼。持续解决个人信息保护、电信网络诈骗等相关问题。强化APP全链条、全主体监管，督促应用商店、终端等关键环节，落实落细主体责任，实现行业上下游联防共治。加快建立统一的行业涉诈资源库，加大“一证通查”应用推广，提升综合防护能力，共建优质信息消费大环境。

三是强化能力提升，惠民便民再上新台阶。全面推进电信服务线上办、异地办，开展重点互联网业务用户满意度测评，加快属地特色类网站和APP改造，提供更周全、更贴心、更满意的信息通信服务。

(责编：申佳平、高雷)

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