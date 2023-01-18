人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：截至2022年底我国各类高质量APP在架数量超过258万款

2023年01月18日17:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国介绍，截至去年底，我国各类高质量APP在架数量已超过了258万款。

赵志国表示，工业和信息化部高度重视用户权益和个人信息保护工作，持续推动提升信息通信服务能力和水平，切实维护用户合法权益。

一是服务提质，用户感知不断改善。深入开展服务感知提升行动，指导信息通信企业增强优质服务供给。推动优化业务办理流程，实现套餐变更、合约解除等常用的电信业务在线办、异地办；推动100家重点互联网企业建立人工客服热线，用户诉求响应更及时；推动应用商店优化上架审核机制，截至去年底，我国各类高质量APP在架数量已超过了258万款，智能化应用为百姓生产生活增光添彩。

二是普惠共享，数字便民走深走实。持续扩大网络覆盖，组织新一轮电信普遍服务，支持农村及偏远地区加快提升网络覆盖水平，推动全国行政村历史性实现“村村通宽带”。深入开展精准降费，面向中小微企业、贫困户、老年人、残疾人等特殊群体推出专属优惠，中小微企业宽带和专线的平均资费较2021年12月分别下降了24.2%和21.9%，受惠老年人和残疾人群体规模超过了3200万户，较2021年实现了翻番，用户获得感有效提升。稳步推进适老化改造，在使用过程上做减法，在服务质量上做加法，指导企业为老年用户推出远程办理、故障排除等电信服务，组织648家网站和APP完成了适老化改造。

三是监管提效，用户权益保障持续强化。加强源头管理，督促指导应用商店等分发平台充分发挥“守门员”作用，依法依规上架审核，2022年共组织6批次，检测151万款APP，抽检合规率同比大幅提升。筑牢技术屏障，建成信息通信行业反诈大平台，2022年以来，累计拦截涉诈电话18.2亿次，加快织密织牢安全防护网。优化治理模式，常态化开展垃圾信息治理，加强行政指导，推动监管关口前移，用户投诉降至历史最低水平。

赵志国表示，信息通信服务关系亿万用户，高质量服务供给是践行以人民为中心发展思想的重要实践。下一步，将重点做好三个方面的工作。

一是加强政策引导，营造行业良好生态。开展移动互联网应用服务能力提升行动，优化服务供给，改善用户体验。构建移动互联网应用程序公共服务平台，高效支撑行业监管和服务产业发展。推动建立健全工作协同机制，加强电信服务行业自律，营造健康有序的发展环境。

二是聚焦重点治理，解决群众所忧所盼。持续解决个人信息保护、电信网络诈骗等相关问题。强化APP全链条、全主体监管，督促应用商店、终端等关键环节，落实落细主体责任，实现行业上下游联防共治。加快建立统一的行业涉诈资源库，加大“一证通查”应用推广，提升综合防护能力，共建优质信息消费大环境。

三是强化能力提升，惠民便民再上新台阶。全面推进电信服务线上办、异地办，开展重点互联网业务用户满意度测评，加快属地特色类网站和APP改造，提供更周全、更贴心、更满意的信息通信服务。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：截至2022年底我国各类高质量APP在架数量超过258万款
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国介绍，截至去年底，我国各类高质量APP在架数量已超过了258万款。 赵志国表示，工业和信息化部高度重视用户权益和个人信息保护工作，持续推动提升信息通信服务能力和水平，切实维护用户合法权益。…
“三稳”“三进”，工信部解读2022年工业和信息化发展态势
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，2022年工业和信息化发展总体呈现稳中有进的态势。 他具体指出，稳主要体现在工业经济回稳向好，信息通信业平稳增长，产业链供应链稳定畅通。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部