人民网湖北1月21日电 （记者余璐）春节来临，喜气洋洋。在冬日暖阳照耀下，湖北省麻城市宋埠镇街头熙熙攘攘，热闹非凡。在乡村集市，一笼笼热气腾腾的“麻城肉糕”、一排排火红的灯笼、一幅幅喜庆的对联、一簇簇美丽的鲜花，祥和的节日气息迎面扑来。此起彼伏的吆喝声和琳琅满目的年货，勾勒出一幅年味儿浓、年事忙的新春景象。

在湖北省麻城市宋埠镇的乡村集市上，村民们选购春联迎新春。人民网记者 余璐摄

村民精心挑选鲜花，为新春里的小家营造喜庆祥和的节日气氛。肖杰摄

乡村集市上，民众挥墨写春联，洋溢着浓浓的年味儿。人民网记者 余璐摄

节节高的蒸笼和热气腾腾的“麻城肉糕”象征着对新一年美好的憧憬。袁棕昊摄

村民正在为年夜饭准备春节必备菜“麻城肉糕”。鲍佳超摄

在乡村集市上，返乡大学生将拍摄到的春节喜庆画面用手机分享给亲朋好友。周敦开摄

湖北省麻城市宋埠镇素有“小汉口”之称，如今打造的“百里蔬菜带”为周边大中型城市源源不断输送有机蔬菜。在高标准建设的现代农业发展示范基地，村民在采摘果蔬，保障春节期间“菜篮子”供应充足。周伟摄

如何腌制“腊货”，麻城市宋埠镇的一位位厨娘们都有自己的“独门秘方”。村民正在晾晒新腌制的腊肉和腊肠，心里乐开了花。人民网记者 余璐摄

宋埠镇村民在花卉温室大棚中整装春节热销绿植“鸿运当头”，保障春节期间周边城市花卉市场供应。陈珏摄

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经