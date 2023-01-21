杨虞波罗 李博 杨文娟 蔡树菁 王海跃 关思聪 姚於 杜燕飞

大红灯笼高高挂，喜迎新春年味浓。这个春节，在阖家团圆之际，有这样一群人，为了保障春节假期欢乐祥和、路畅人安，放弃了与家人团聚的机会，奋战在一线。

坚守岗位保电力，他们顶着凛冽的寒风踏上了电力巡检路；春节施工“不打烊”，他们坚守一线不断推进项目进度；全力以赴保供应，他们徒步翻山越岭只为管道运行安全……正是他们的责任和奉献，让万家灯火在这个春节更加明亮温暖。

时刻待命，为了守护万家灯火夜

“最近气温骤降，高正义，盯住监控机换流阀进阀温度，及时调节室外空冷棚，保证阀冷系统稳定运行；马鹏飞，注意在线监测系统换流变油色谱气体含量值，开关设备SF6气体压力值的记录，若有异常立即上报。”临近春节，国网冀北电力有限公司中都换流站运行值长杨杰组织在值运行人员开展巡视工作，确保春节期间每台设备正常运行。

中都换流站坐落在海拔较高、地势平坦的张家口坝上地区，作为张北柔性直流电网的重要送端站，承担着为北京地区电网提供充足“绿电”的重任。

近日，2023年首场寒潮来袭，气温降低，寒风也携着雪花而来。为应对低温寒潮天气，中都换流站的巡检人员各司其职，拿着望远镜、红外测温仪等巡检设备，奔走在设备区，检查室外端子箱、机构箱、汇控箱箱内驱潮加热装置工作是否正常，充油设备有无渗油、观察窗是否完好，换流阀空冷棚、消防设施伴热运行是否正常，查看母线及引线摆动是否过大，接头是否松动，设备上及周围是否存在漂浮物等。通过站内巡视检查工作，随时掌握站内设备运行情况，及时发现和消除设备安全隐患，保障电网的安全可靠运行。

中都换流站运行人员高正义、李宇辰开展换流变巡视工作。受访者供图

这已经是杨杰连续第三个春节在站内值守了。今年正赶上妻子怀孕三个月，在站里过节虽习以为常，但他心中不免有一丝担忧。同为电力职工的妻子鼓励道：“不用担心我，我身边有父母照顾。春节虽是万家团圆的日子，但站里更需要你全心全意保障电力供应。”

与妻子通完电话，他又踏上了新一轮的巡检路。

2023年首场冬雪刚过，坐落在燕山深处、滦河中游的国网新源河北丰宁抽水蓄能电站，峰岭环抱，银装素裹。

1月12日6时许，当地气温已降至零下30度，在丰宁电站9号机组的一个狭小检修空间内，机组定检小组负责人赵元波和技术骨干王雷，缓缓蹲下身来开始动手拆除旧制动器，不一会儿，额头上就布满了汗珠。

“机组定检是确保机组设备安全稳定最基础，也是最重要的工作。定检周期通常为一个月一次，在没有缺陷处理的情况下，检查项目达百余项。前一天下午6点多，我们接到了国网华北分部调度控制中心允许定检的批复，要求我们在12日下午4点前将机组恢复备用状态，具备发电条件。”赵元波回忆道。

拆除气管路、位置开关等制动器相关附件，拆除把合螺栓和挡风板……连续奋战9个小时后，定检组7位组员在站不起身的检修空间中终于顺利完成了工作，为春节电力保供打好基础。

在国家能源集团河北定州电厂，为确保春节期间安全供电，该电厂主机班张晓玮同样顶着寒风开启了巡检路，在3号机13.7米汽机房，他熟练地爬上了高调门平台仔细检查。虽然他工作的地点离家只需要两个小时的车程，但是他仍选择坚守在岗位。“作为一名电力工作者，‘保障生产安全’这6个字是一份工作，更代表着一份责任，所以这三年的春节假期，我都选择坚守在岗位上时刻待命，牢守安全第一关。”张晓玮说。

柯传芳和同事对电站内各部件进行巡视检查。受访者供图

在1500公里之外的白鹤滩水电站，三峡集团白鹤滩水电站安全检测中心主管柯传芳将迎来第四个没有与家人团聚的春节。

“这几天要去监测单位看一下春节留守值班情况，因为监测数据是连续性的，不能因为过年就不管了，同时给一线工作人员做好物资补充，另外，也要做好春节期间白鹤滩水电站防火防盗的准备工作。”谈起值守期间的工作安排，他有条不紊。

“‘辛苦我一人，光明千万家’，这是我们水电人的骄傲。但是在吃团年饭和看春晚的时候，心里还是会有点空落落的，有对家人的思念，也有对不能陪伴在他们身边的愧疚。”柯传芳说。

日以继夜，为了确保建设“不断档”

临近春节，四川甘孜藏族自治州理塘县寒冷刺骨，一大早川藏铁路中建八局9标项目经理张佳就匆匆赶赴隧道施工工点，刚一进洞手机就响了。

“几号回来啊，孩子们天天问我，我都没法交代了。”

“等我回办公室给你打过来啊，挂了挂了，隧道里信号不好。”在桥墩和隧道施工难题之间游刃有余的张佳面对妻子的提出的“小”问题感到很棘手，只得草草挂断。

巡视完施工现场，坐在返途的车上，张佳不放心，给工区负责人打起电话，“这一段围岩软弱破碎，一定要加强超前支护和径向注浆，要注意观察水系，应急物资一定要准备好，卫生室的小赵这两天很辛苦，你要替她多盯着点，一旦工人有缺氧高反症状，立马向我汇报。”

“工人们的工资付出去了吗，春节前务必要保证到账。”“召集全员下午3点开会，兄弟们都想回家过年，该安抚的一定要做好思想工作。”“这两天伙食标准要再提高一些”……下午，他在办公室打了一个又一个电话。

转眼间，已经夜里10点半了。张佳终于有时间拨通了妻子的电话，与早上的在隧道里的喊声不同，此时的声音是疲惫的、是沙哑的。

“媳妇，孩子们睡了吧，我今年可能回不来了，最近洞子里施工是关键期，这个时候我不能走，你给爸妈准备些红包，我明年一定回家过年。”张佳看了看办公桌上的全家福，不舍地按下挂断，“作为一名老铁路人，如果不能参建川藏铁路项目，会是我一辈子的遗憾。”

在北京城市副中心东六环改造地下21.8米施工现场，机器声隆隆，隧道内运输车穿梭，“运河号”盾构机操作手紧盯参数变化，维保工程师全力保障设备高效运转……

维保工程师全力保障“运河号”设备运转。受访者供图

为保障“运河号”盾构机春节期间顺利、安全穿越北运河风险源，施工方中交一公局集团隧道局北京东六环项目员工春节期间不停工，将坚守一线岗位，有序推进工程建设。

北京东六环入地改造工程全长约16公里，其中盾构隧道总长7.4公里，是国内在建最长的城市地下公路隧道。建成后副中心12条规划道路和5条现状道路将实现东西向贯通，大幅缓解东六环路交通拥堵。

“为保证‘运河号’在春节期间安全穿越风险源，我们科学策划，在确保安全施工的前提下，通过人机配合、人员轮班，实现‘人歇机不歇’，全力确保春节期间项目建设‘不断档’。”中交隧道局东六环项目相关负责人说。

翻山越岭，为了保障供应“不断链”

长春车务段长春东站连结员李阳在尾部车辆安放防溜铁鞋。受访者供图

“今天后夜计划到达电煤车2列，目前电厂在卸电煤车2列，车站调度员要加强联系，掌握卸车进度，及时取送，确保完成排空任务。”这是“00后”长春东站铁路连结员李阳腊月二十六当天的第一个工作任务。

今年是李阳独立顶岗的第一个春运。0时45分，李阳戴上棉帽子、厚手套，全副武装起来。“长时间室外作业最怕冻脚，车站给我们准备了御寒神器——自发热鞋垫，再套上两层厚袜子、雪地靴，零下二三十多度也不怕了。”把最厚的“家伙事儿”套上后，李阳又去检查是否带好备用电池、安全带，查看试验电台作用是否良好。

一切准备就绪，凌晨1时30分，李阳到达指定作业场所，通过电台向调车长汇报：“3号连结员到达指定作业地点。”

“推进、减速、连接、停车……”电台里传来一条条指令，李阳有条不紊地撤除铁鞋，松开人力制动机，开始进行简略通风试验。

“3号确认尾部通风状态良好。”操作结束后，李阳汇报道。随着电台里传来“起动”指令，调车机车一声长鸣，李阳“外挂”在尾部车辆的车梯上，随着车列缓缓驶向企业专用线。

一轮作业下来，李阳身上沾满灰尘，变成了个“小黑人”。“刚上班时嫌这个工作又脏又苦，有点不情愿，还不明白这些老师傅们干着这么苦的活，怎么每天还那么开心。”

说到这里，李阳有些羞愧，又有些激动：“时间长了，慢慢明白了自己的工作有多么重要。特别是降雪等特殊时期，感触更深。我们的工作是保障国计民生重点物资畅通运输，想到这，心里就有种成就感和自豪感。”

巡检工作中的曹斌。受访者供图

在中国石油西南油气田公司相国寺储气库，晨雾还未完全散开，一辆巡检车的车灯照亮了山间的曲折公路。巡检维护班曹斌把高倍望远镜放进巡检包里，包里还装着测距仪、卷尺、清障工具、巡线智能手机、急救药品、干粮、巡检资料、隐患告知书等。这些随身工具与物品的背后，隐藏着他在常年的巡检工作中摸索出来的宝贵经验。

车辆行至储气库6号井站，在公路边停下，“下车咯！开始走路了哦。”曹斌吆喝着。接下来，这一段路就只能靠步行前进了。

“小心脚下哦，我来走前面。”曹斌熟练地招呼着随行人员。他用清障杆铲倒面前的藤蔓杂草，捡走掉落的树枝，踩着湿滑的山路，熟练地往山顶走去。

曹斌全程拿着的，还有一份巡检记录表，上面有严格的工作质量标准，内容涵盖了20余项检查任务。他走走停停，时而低头，时而远眺，对检查内容一一核对、记录。

每年冬天，相国寺储气库周围的山岭都会下雪。积雪导致树枝、竹林被压弯倒在线路上，这是曹斌最担心的隐患。

“你看那片楠竹，长得太高了。”曹斌将望远镜递交过来，“虽然是在安全距离外，但是长得太高，万一过段时间上面积了雪，就很容易压在电线上导致事故发生，必须马上清理掉。”说完便大步往竹林走去。

饿了就吃点干粮，渴了就喝点随身带的矿泉水。天刚亮就出门，任务结束时，已是天黑。在山里步行穿越10多公里后，曹斌全身衣服全被杂草上的露水湿透。

“累点没什么，我们已经习惯了。”曹斌拍拍裤脚的泥，笑呵呵地说。

春节临近，位于G6高速包头青山段进出口的中国石化内蒙古包头石油分公司民东加油站，再次迎来春运返乡客流。

车辆引导、加油服务、商品介绍、结账收银……民东加油站站长张行文亲自扑到现场服务中，仿佛有使不完的劲儿。

经过一上午的忙碌，送走了眼前的顾客，张行文回到了易捷便利店内。趁着片刻的休息，他摸出手机，和家人打了个电话。

“每到年前这几天，看着这些来加油的顾客拿着大包小包的东西踏上回家之路，心里就总惦记起家里的老人。”放下手机，张行文看着窗外加油的车辆，久久不语。

今年春节排班时，张行文再次主动提出春节驻站。此前连续18年，他的除夕夜都是在站里度过的。

“家里年年问我，能不能回家过个年？我也的确很想家，但我们是保供单位，关系到成千上万的顾客能不能顺利到家。我是站长，我不能走。”张行文嗓音沙哑，语气却坚定。

金虎辞旧岁，玉兔迎新春。辞旧迎新之际，这一个个默默坚守的身影，为春节期间点亮万家灯火、温暖千家万户保驾护航，绘就了一副壮美的奋斗中国图景。

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(责编：孙红丽、高雷)

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