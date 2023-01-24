人民网记者 杜燕飞

“1，2，3，三秒钟管道流过的天然气量够5000个家庭用一天。”

“我虽然不能回家过节，但家人采暖用气，都有我的一份力。”

“这里只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生，我的青春很璀璨。”

……

1月23日大年初二，位于塔克拉玛干沙漠的中石油塔里木油田轮南油气储运中心西气东输第一站，寒风刺骨，气温已低至零下二十摄氏度。

一大早，开完晨会，25岁的田美霞带上设备开始了每天自己负责区域的巡检，专注的红色身影在黄色的天然气管线间来回穿行。这样的巡检每两小时一次，一次要半个小时，每次巡检结束时她的脸颊都会被冻得通红，眉毛和额前发梢也挂满了霜花。

田美霞春节期间在站内计量区检查温度变送器运行状态。谭明明摄

大学毕业两年多，她已经在岗位上度过了三个春节。作为轮南油气储运中心的一名计量工程师，站内20台超声波流量计是她的“心头宝”，她要时刻监测它们是否正常运转，确保管道内的天然气安全平稳运行。

与此同时，值班室内，运行班长刘宗洪和输气工陈强一丝不苟双目盯着电脑屏幕上的一个个运行数据。

“春节期间是居民用气高峰期，我们要随时根据下游用气指令及时做好调控参数。越是节日期间越要认真，越要精细。”刘宗洪指着墙面上“千家万户一线牵，西气东输我当先”的红色大字说，“这是我们多年来坚持的优良传统，时刻提醒着自己要严细工作。”

刘宗洪（右）和陈强（左）对站内天然气管道设备和仪表进行巡检。苏华摄

塔里木油田位于塔克拉玛干沙漠腹地，这里常年干旱少雨、严寒酷暑。西气东输第一站主要负责塔里木油田28个油气田生产天然气的集中计量外输，年输气能力400亿立方米，被喻为塔里木油田的“心脏”。

“这里只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。保障全国人民温暖过冬，是我们的责任和使命，再苦再累都值得。我们要发挥能源央企保供‘顶梁柱’作用，扎根戈壁荒漠，守护万家温暖。”塔里木油田轮南油气储运中心主任周卫军说。

值得一提的是，塔里木油田还承担着向南疆五地州输送天然气的重任，年供气量50亿立方米以上，惠及800万各族群众。

吐逊·托乎提对天然气管道设备进行安全检查。谭明明摄

田美霞和她的同事吐逊·托乎提的家，在距离输气站约200公里的库尔勒，库尔勒的民生和工业用气就来自这里。

“虽然自己不能跟家人一起过年，但家人冬季采暖、做饭用的天然气，都有我出的一份力。”每当想到这里，吐逊·托乎提心里就会涌出一股暖流。正是因为站里一道道天然气管道，将他和家人紧紧地联系在一起。

“1，2，3，就在这三秒钟，管道内流过的天然气量就够5000个普通家庭使用一天。”听着滚滚气流在天然气管道中轰隆响声，田美霞感到特别自豪，“我一定要站好岗，履好职，供好气，保障天然气安全平稳运行，在能源保供第一线点亮自己的青春。”

值班员工通过大屏幕监测站内天然气管道运行情况。苏华摄

“西气东输第一站自2004年9月投产至今，安全平稳供气从未间断，该站日输天然气已达7300万立方米。”塔里木油田油气运销部执行董事、党委书记兼轮南油气储运党总支书记常桂川表示，截至今年1月18日，塔里木油田通过西气东输天然气管道已累计向我国中东部地区供气超3200亿立方米，惠及沿线15个省区市4亿多居民、3000家企业。

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