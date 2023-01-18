人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）“春节快到了，正好油价也降了，我一早来加油站给车加满油后，就开车回家过年啦。”今日一大早，在北京市朝阳区某加油站正给汽车加油的王先生说。

国家发改委17日表示，按照现行成品油价格形成机制，自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和195元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.16元；95号汽油每升下调0.17元。

至此，国内油价迎来2023年首次下调。按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油，将少花8元。截至目前，今年国内成品油零售价已经历“一涨一跌”，两次调价涨跌抵消后，汽柴油累计均上调45元/吨，国内多数地区92号汽油价格仍处于“七元时代”。

国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（1月3日—1月16日），受原油需求乏力影响，国际油价小幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下跌1.96%。

下一次成品油调价窗口将于2月3日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上涨的趋势。目前来看，美国通胀压力持续放缓，美联储价格加大加息力度，叠加我国及亚洲需求持续复苏，需求前景有所改善，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

“因新一轮调价周期横跨春节假期，周期延续时间较往期偏长，国际油价短期内走势偏强运行，新一轮调价上调概率较大。”金联创成品油分析师马建彩认为。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.73元/升

西藏拉萨：92号汽油8.5元/公升

云南昆明：92号汽油7.77元/升

贵州贵阳：92号汽油7.75元/升

四川成都：92号汽油7.72元/升

重庆：92号汽油7.68元/升

广西南宁：92号汽油7.68元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.65元/升

广东广州：92号汽油7.64元/升

湖北武汉：92号汽油7.63元/升

河南郑州：92号汽油7.63元/升

北京：92号汽油7.62元/升

甘肃兰州：92号汽油7.62元/升

河北石家庄：92号汽油7.61元/升

天津：92号汽油7.61元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.59元/升

江苏南京：92号汽油7.59元/升

浙江杭州：92号汽油7.59元/升

福建福州：92号汽油7.58元/升

吉林长春：92号汽油7.58元/升

青海西宁：92号汽油7.58元/升

上海：92号汽油7.58元/升

山东济南：92号汽油7.58元/升

江西南昌：92号汽油7.58元/升

安徽合肥：92号汽油7.57元/升

湖南长沙：92号汽油7.57元/升

山西太原：92号汽油7.57元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.57元/升

宁夏银川：92号汽油7.52元/升

陕西西安：92号汽油7.5元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.42元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：郭思邈、高雷)

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