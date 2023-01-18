成品油价格2023年首次下调 业内：预计短期油价下跌空间有限
人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）“春节快到了，正好油价也降了，我一早来加油站给车加满油后，就开车回家过年啦。”今日一大早，在北京市朝阳区某加油站正给汽车加油的王先生说。
国家发改委17日表示，按照现行成品油价格形成机制，自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和195元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.16元；95号汽油每升下调0.17元。
至此，国内油价迎来2023年首次下调。按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油，将少花8元。截至目前，今年国内成品油零售价已经历“一涨一跌”，两次调价涨跌抵消后，汽柴油累计均上调45元/吨，国内多数地区92号汽油价格仍处于“七元时代”。
国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（1月3日—1月16日），受原油需求乏力影响，国际油价小幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下跌1.96%。
下一次成品油调价窗口将于2月3日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上涨的趋势。目前来看，美国通胀压力持续放缓，美联储价格加大加息力度，叠加我国及亚洲需求持续复苏，需求前景有所改善，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。
“因新一轮调价周期横跨春节假期，周期延续时间较往期偏长，国际油价短期内走势偏强运行，新一轮调价上调概率较大。”金联创成品油分析师马建彩认为。
附：各地92号汽油最高零售价
海南海口：92号汽油8.73元/升
西藏拉萨：92号汽油8.5元/公升
云南昆明：92号汽油7.77元/升
贵州贵阳：92号汽油7.75元/升
四川成都：92号汽油7.72元/升
重庆：92号汽油7.68元/升
广西南宁：92号汽油7.68元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油7.65元/升
广东广州：92号汽油7.64元/升
湖北武汉：92号汽油7.63元/升
河南郑州：92号汽油7.63元/升
北京：92号汽油7.62元/升
甘肃兰州：92号汽油7.62元/升
河北石家庄：92号汽油7.61元/升
天津：92号汽油7.61元/升
辽宁沈阳：92号汽油7.59元/升
江苏南京：92号汽油7.59元/升
浙江杭州：92号汽油7.59元/升
福建福州：92号汽油7.58元/升
吉林长春：92号汽油7.58元/升
青海西宁：92号汽油7.58元/升
上海：92号汽油7.58元/升
山东济南：92号汽油7.58元/升
江西南昌：92号汽油7.58元/升
安徽合肥：92号汽油7.57元/升
湖南长沙：92号汽油7.57元/升
山西太原：92号汽油7.57元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油7.57元/升
宁夏银川：92号汽油7.52元/升
陕西西安：92号汽油7.5元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油7.42元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站，西藏汽油价格按照每公升计算。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 税务总局：十年来我国累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元
- 人民网北京1月18日电 （记者车柯蒙）1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议总结2022年税收工作和党的十九大以来及新时代十年税收现代化建设成效，研究税收现代化服务中国式现代化的思路举措，部署2023年重点工作任务。…
相关新闻
- 评论
- 关注