人民网北京1月18日电 （记者车柯蒙）1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议总结2022年税收工作和党的十九大以来及新时代十年税收现代化建设成效，研究税收现代化服务中国式现代化的思路举措，部署2023年重点工作任务。

会议指出，2022年，全国税务系统坚决落实党中央、国务院决策部署，攻坚克难、履职尽责、担当作为，统筹做好疫情防控和服务经济社会发展工作，扎实推动税收现代化迈出新步伐取得新成效。

会议回顾总结了党的十九大以来及新时代十年税务部门一以贯之推进税收现代化的发展历程和取得的成绩。会议指出，十年来，税务部门累计组织税收收入140万亿元（未扣除出口退税），加上征收的社保费和非税收入，累计超过187万亿元；累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元；第三方调查的纳税人满意度由2012年的79.7分提高到2022年的89.2分；税收协定网络覆盖112个国家（地区），“一带一路”税收征管合作机制理事会成员增加至36个，中国税务的国际影响力显著提升。

对于2023年的重点工作任务，会议要求，要依法依规组织税费收入，积极推动合理确定预算收入目标，持续加强常态化收入监控分析，对违反组织收入纪律、征收“过头税费”的，发现一起、严查一起。要研究完善和落实落细税费支持政策，为稳增长稳就业稳物价、保持经济平稳健康发展创造良好的税费政策环境。要稳步提高社保费和非税收入征管服务水平，积极配合有关部门做好养老保险全国统筹、新就业形态就业人员职业伤害保障试点等工作。要进一步深化税收征管改革和加强税收监管，深入推进落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》取得明显突破，稳步推进税收大数据体系建设，逐步推广全国统一规范的电子税务局，为纳税人提供更加优质的服务，健全“信用＋风险”新型监管机制，推进实现对市场主体干扰最小化、监管效能最大化。要进一步深化“一带一路”税收征管合作机制，深度参与国际税收规则制定，更好服务高水平对外开放。

(责编：罗知之、高雷)

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