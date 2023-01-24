王绍绍

天开美景春光好，人庆丰年节气和。在贵州省思南县邵家桥镇珠池坝村，浓浓的年味扑面而来，村民们正忙着置年货、贴对联、挂灯笼，脸上洋溢着喜气洋洋的笑容。

古朴石寨有了新面貌

53岁的刘福强将一块块经过柏树枝熏烘烤工艺制作的腊肉从厨灶前取下，成排地挂在木屋脊梁上，满屋弥漫着浓郁的肉香，不由让人垂涎欲滴。

刘福强正在挂腊肉。人民网王绍绍摄

“咱们村变化大，日子过得不比城里差。”刘福强兴致勃勃地说，前些年村里都是泥土路，一到下雨遍地泥泞，现在路宽了，生态环境好了，家家户户都有花园，村组农舍的墙壁上还绘上一幅幅色彩斑斓的壁画，让人赏心悦目。“没想到我们村能变得这么美，我们都发自内心地感谢现在的好政策！”。

珠池坝村打出的品牌是“石尚古寨 田园望乡”。这些年，村里利用东西部协作和定点帮扶契机，通过抓拆危、抓治乱、抓修旧和改厕、改圈、改环境等一系列举措，推动实现农户住宅区、生产区、生活区“三分离”，微花园、微果园、微菜园“三结合”，为村容村貌加了“美颜”，提升了村民的幸福感。

“旧烤房、老水井等传统乡村元素得到了很好地保留，破旧的木宅经过修葺，变成了古朴古香的传统风格民居，整个古寨韵味十足。” 村支书田光生介绍，珠池坝村突出自然村寨特色，主打以“石”为尚的民俗建筑特色，重点从民居建筑、乡村生活以及公共设施配套等方面进行村庄规划，民居改造主要使用当地原石材料，原汁原味展示古老的建筑风貌。

“珠池坝，珠池坝，红苕出来，酸菜下；丈夫去刹广，妻子在家护理老人和娃娃”，民谣写照着珠池坝昔日的贫穷和简陋。如今，村民们都觉得生活“知足”，希望村庄能够越来越美。谈及新年愿望，刘福强笑了起来，“农家日子美，过个舒心年，年货都置办好了，孩子们也都回来了，就祝一家人身体安康吧。”

“甜蜜”红柚喜丰收

珠池坝村适合红心蜜柚和文旦柚的生长。在村里的红肉蜜柚种植基地，村副支书邓万进正给大伙讲解冬季种植管护技术。目前，全村红肉蜜柚种植面积达800余亩，产品畅销北上广市场。

成片的柚田。人民网王绍绍摄

村民邓万燕从蜜柚基地建立之初便在此务工，每个月都能从基地“拿钱”。“我们在这里是做得多挣得就多，只要肯干，一个月的生活开支完全没问题，关键是在家门口就业，照顾了老人小孩又挣了钱。” 邓万燕笑着说，近几年家里还建起了楼房，日子越过越舒心。

已成为蜜柚基地技术管理员的村民邓从彪说：“我因为身体的原因没有办法外出打工，去年在村支两委、驻村工作队的帮助下，来到蜜柚基地务工，现在不用离家就能有稳定的工作和收入。我们的柚子进入了挂果期，今年的产量很可观，我对我们村的产业发展很有信心。”

邓万进介绍，蜜柚基地就地吸纳农村劳动力，采摘期每天都有20多个工人在基地务工。仅2022年，基地就为村民们支付了近40万元劳务费。除了直接获得的工资，村民们还可获得土地流转收入，每年参与分红。

“我们的红肉蜜柚品牌已经注册商标‘柚思黔’，通过了基地产品、土壤、水质技术检测。”邓万进说，村里也配套建起了冷链物流仓储，蜜柚供不应求，产业综合效益得到了显著提升。2022年全年，柚子产量达5万斤，产值约20万元，柚子产业已逐渐形成该村的致富“黄金”产业。

农户交流蜜柚种植技术。人民网王绍绍摄

水源曾是珠池坝村的大难题。最初的时候，每到夏天，一部分村民不分白天黑夜在井边排队等水，更多的群众要到3公里外的乌江河边挑水。建起自来水管网以后，人畜饮水有了保障。2022年，珠池坝村又通过管道将水引入田地，建设了芭蕉窝水库引水灌溉工程，解决了珠池坝村多年的灌溉水源难问题，目前已铺设灌溉管道3500米，覆盖蜜柚700余亩。

“今年，我们准备动员村里的青年人参与直播带货，加大蜜柚销售，希望让更多乡亲们的腰包鼓起来，为老百姓的好日子再添把火!”（实习生施懿芝对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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