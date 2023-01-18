人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：深圳市优必选科技股份有限公司创始人、董事长兼CEO 周剑

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强的信号是什么？

周剑：高质量发展仍然是2023年经济工作的一大重点。中央经济工作会议特别提到“优化产业政策实施方式，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节”“布局实施一批国家重大科技项目”“突出企业科技创新主体地位”。针对具体的任务安排，会议提及加快建设现代化产业体系，强调加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。

要实现人工智能行业的高质量发展，需要坚持长期投入硬科技研发。优必选科技已经在人工智能和机器人行业深耕了十年，形成了3000多项技术专利，在人工智能算法和人形机器人本体技术上都取得了重大突破。与此同时，我们以人工智能技术为核心，不断拓展细分领域，提供智能机器人一站式行业应用解决方案，帮助各行各业实现智能化转型和升级。

随着近几年疫情催化，人机协作加快来到我们身边，全球AI机器人正逐渐成为刚需，从工业物流到人工智能教育，再到智慧康养，越来越多的人机协作场景被应用到解决社会问题中。我们希望用AI科技为带来新的服务、新的体系和新的价值，助力不同产业实现高质量发展。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

周剑：越到困难关头，越要坚持“两个毫不动摇”。中央经济工作会议再次重申，切实落实“两个毫不动摇”，特别提到“针对社会上对我们是否坚持‘两个毫不动摇’的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊”，强调“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。这些表述突出强调了民营经济的重要地位，为民营经济发展注入一剂强心针，对于提振市场信心，恢复市场活力，推动经济社会高质量发展具有深远影响。

当前，我国经济发展仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，世界经济政治环境复杂多变，导致一些民营企业的发展遭遇冲击。关键时刻，亮明态度，将加快推动各地政府把鼓励、支持、引导民营经济发展落到实处，有助于构建民营经济发展的良性竞争秩序，激发民营经济创新创造的活力和信心。

人民网：当前人工智能产业面临哪些新机遇？优必选科技将有何新动作、新布局？

周剑：人机协作的拐点正在到来，随着适龄劳动力不断减少，机器人应用持续增长成为刚需。在全球人口增速放缓、老龄化程度加深的背景下，商用服务机器人必将成为人类的好伙伴、好帮手。未来十年是服务机器人的黄金发展期，越来越多服务机器人解决方案将在垂直领域落地应用。优必选科技将继续坚持服务于解决社会的重大问题和满足社会的重大需求，以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，深耕“一老一小”等重要民生领域，在引领智能机器人产业高质量发展的同时，不断满足人民对美好生活的向往。

此外，我们还看到，虽然人形机器人行业还处于比较早期的发展阶段，市场潜力巨大，商业化落地任重道远，也还有很多可能性。但可以非常确定的是，人形机器人的未来要看中国。首先，中国企业持续积累人形机器人的全栈核心技术，是全球为数不多已生产出人形机器人成品的国家之一，在人形机器人市场已经占据了与发达国家基本一致的先发优势；其次，中国的人工智能研究世界第二，STEM（科学、技术、工程和数学学科）高端人才数量等于发达国家总和；再者，中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的产业链体系，这种优势不仅没有国家能够替代，还会伴随着产业更替日益完善；最后，中国是人形机器人最大的潜在市场之一，中国的年轻一代在技术革新中不断受益，更愿意接受和拥抱前沿技术，拥抱新技术的文化氛围也在无形中减弱人形机器人的商业化阻力，有助于加速迭代优化，形成强大的顶端优势。

人民网：经历世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新思考、新感悟？

周剑：疫情推动了服务机器人在防疫、物流、智慧康养等多个领域的落地应用，从长期来看，服务机器人的价值进一步凸显，在疫情过后迎来新一轮发展机遇。疫情期间，我们推出的防疫机器人，在全球15个国家和地区的 9 大高危场景上岗。我们还推出了智慧物流解决方案，以AI+机器人技术推动物流无人化变革，通过智能仓储、智能搬运、智能分拣三大产品线，为客户提供无人工厂、无人仓、无人配送三大智慧物流解决方案，涵盖电子、汽车、电商等多个行业。

在智慧康养领域，我们发布了智慧康养全体系解决方案，通过优必选智慧康养云平台，围绕服务运营、生活护理、安全保障、记忆照护、精神需求、医疗康复六大场景。我们建设了机构、社区、居家三位一体的智慧养老综合服务平台，其中5款有温度的AI机器人从人机工学设计、交互方式等方面进行了智能化提升，能够满足老人出行、取物、康复训练和心理陪伴等多种护理和照护需求。

面对复杂的外部环境，我们提出坚守硬核科技的长期价值，专注于人才培养、培育产业、创造新就业、人口老龄化这些领域。因为我们认为创新科技一定要解决社会的重大问题，满足社会的重大需求，在这个基础上才能产生可持续发展的、真正的价值效益。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

周剑：我们始终相信，不论国际环境如何变化，中国经济长期向好的基础不变，中国经济发展的潜力不会消失。在新环境下，民营企业要继续坚持科技创新在企业发展中的核心地位，将发展的主动权牢牢掌握在自己手中，奋力迈向高水平科技自立自强，在新征程上展现新作为。

作为一家创立十年的硬科技创新企业，优必选科技很早就意识到人工智能和人形机器人行业没有弯道超车的机会，只有脚踏实地地研发、持之以恒地投入，才能打赢关键核心技术攻坚战。未来，我们希望在智能机器人领域以高端化、智能化发展为导向，以创新科技服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，引领智能机器人产业高质量发展，全面推进高端智能机器人标准和品牌建设，持续提升全球竞争力。

(责编：曹淼、高雷)

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