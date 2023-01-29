罗知之、杨曦、郭婷婷、程浩、林福盛、方彭依梦、阎梦婕、王海跃、关思聪、况玉、刘敏

设备轰鸣、钻机声起，为了抢抓工程进度，吉林蒲烟高速公路“一工区”正月初三正式复工，施工现场一派热火朝天的繁忙景象；

正月初五，在浙江慈溪市逍林镇的宁波福尔达智能科技股份有限公司总部里，员工们开始为海外订单忙着赶制汽车空调出风口；

正月初六，在位于河北廊坊永清经开区的圆通速递北方总部基地，一辆辆快递车进进出出，一条条全自动分拣线24小时高速运转……

人勤春来早，奋进正当时。随着春节假期结束，许多人陆续开始返岗复工，企业开足马力加快生产，抢进度、赶订单，力争实现兔年新春“开门红”，为经济高质量发展增添活力。

抢抓“开门红”

重点企业春节不停工

在小龙虾工作车间内，工人在进行产品包装。人民网 郭婷婷摄

“大家辛苦了，再加一把劲，今天这批调味虾尾要全部装柜运走。”湖北小龙虾产业控股集团康宏有限公司的食品包装车间内，总经理许子超正在忙前忙后指导工人将一盒盒虾尾打包、装箱。

许子超指着车间堆积如山的货物介绍说：“2022年受疫情影响，冷冻食品有些滞销，直到春节前市场才逐渐恢复。为确保客户订单需求，春节期间我们不停机不停产，全力以赴抢抓新年第一单。”

春节期间正值小龙虾产品销售旺季，许子超表示，公司启动了调味虾尾生产线2条，包装线5条，投入人工近百人，每天发货近150吨。5台15米加长冷藏货柜连轴运输，确保新鲜优质的虾尾能及时端上餐桌。

像这样抢订单、抓建设的企业还有湖北恒九通钢构实业有限公司。在该公司1号厂房内，工人严格按照行业标准，实施下料、U肋加工、板单元划线、清磨、拼装、焊接、成品报验等流水线作业。此外，一期钢构厂房也在加快建设进度，几名工人正在启动大型龙门吊进行吊装、焊接施工。

车间主任廖柯杰介绍，春节期间，公司一手抓生产，一手抓建设。为保障中铁重工西安沣邑大桥和中铁九桥襄阳内环线改造项目板单元的生产制造任务，工人加班加点确保按时完成交付任务。

在河北省廊坊市，临空国际会展中心项目也火力全开，春节期间不停工，铆足干劲抢抓生产。阵阵轰鸣的机械声、来回穿梭的工程车、各式各样的“安全帽”，合成为一幅热火朝天的建设场景。

“虽然今年春节不能回家，但能亲身参与这样的大项目，心里非常自豪。”机电安装工人葛金财在临空经济区工作整整五年，见证了这里从一张白纸变成塔吊林立高楼成群。

春节期间重大项目不停工，重点企业不停产。一线生产车间和建筑工地成为经济建设的主战场，“拼”字当头、“干”字为先，多家企业快复工不停步，抢抓兔年新春“开门红”。

情暖“返工路”

返岗送岗搭上“直通车”

重庆首批“爱心直通车”护送农民工返岗复工。重庆市人社局供图

正月初六上午，200余名重庆忠县籍农民工乘坐“爱心直通车”前往广东、浙江、福建等地返岗复工。据了解，首发4辆“爱心直通车”是重庆首批返岗直通车，全市预计将开通返岗“直通车”超500趟次。

“太周到了，不仅给我们组织专车，还为我们准备了口罩和干粮。”前往福建务工的农民工李师傅说。

春节假期前，重庆各区县人力社保局事先收集了农民工外出意愿和出行信息，提前与交通运输部门联系协调，科学制定农民工出行方案，确保农民工安全有序返岗复工。

专车、专列、专机……为切实解决节后务工人员返岗需求，多地政府部门统筹做好服务对接、运力调度，确保务工人员顺利返岗。

每年的春节前后还是外出返乡人员、高校毕业生等求职的高峰期，也是企业用人旺季。

“公司计划在今年将现有产能提升50%以上，对工人的需求量很大，除了正常的人员流动，目前用工还有一些缺口。”四川明泰微电子有限公司行政总监杨娟打开手机，一条一条地看着人力资源部门推送的求职者信息。

早在春节放假前夕，四川内江市市中区有关部门就举办了2023年市中区“春风行动暨就业援助月专场招聘会”，四川明泰微电子等6家企业为招聘会提供了13个工种、357个就业岗位。

从今年1月10日到3月30日，内江将利用零工市场、灵活就业街区等形式，在全市范围内举行159场“新春送岗”专场招聘活动，促进城乡劳动力就近就地就业，让更多返乡群众留在内江，建设内江。

今年1月初，宁夏原州区也启动了2023年春风行动暨就业援助月专场招聘活动。1500个就业岗位、舒适的就业环境及稳定就业半年奖补、连续缴纳3个月社保享受岗位补贴和招工奖励等各项政策福利接连推出，各项配套措施不断完善，让务工人员有更多的选择和留岗务工的信心。

冲刺“加速度”

经济高质量发展活力足

仙福钢铁生产车间内，工作人员正在巡检设备。杨智昆摄

年味尚未散去，云南众多企业的生产车间里已是热火朝天，大伙开足马力忙生产，奋力冲刺首季“开门红”。

大年初三，位于玉溪市新平县的云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司（下称仙福钢铁）的炼钢车间内，一条“钢龙”正从加热炉中奔驰而出，在烈焰映照下，钢坯的炙热火光显得格外耀眼。

看生产线运行状态、根据生产任务进行调控……炼钢车间转炉班组组长王安周在该公司工作已有12年，对他而言，机器的轰鸣就是最熟悉的“乐声”。王安周告诉记者，新的一年将继续满怀热情地投入工作中，争取在岗位上创造出更多业绩。

对仙福钢铁而言，节能减排是新一年发展的“关键词”。该公司办公室主任杨智昆对记者表示，今年公司将优化现有技术、提高能源效率，推进产业向低碳方向持续转型。

来到位于昆明市西山区的云南三环中化化肥有限公司，生产制造中心内机器轰鸣，一袋袋磷复肥从传送带上打包下线，很快被运送到全国各地。

“开局就是决战，起步就是冲刺，我们将立足岗位，实现各工序产量稳步提升。”大年初五，生产制造中心一轮班大班长苏立波这天早早来到车间巡检，只为保证人员设备平稳运行。

该公司负责人介绍说，新的一年，公司将推动安全环保、装置产能、挖潜增效、技术革新、人才培养等重点工作落地见效，助推绿色高质量发展。

一年春为首，万事行为先。新征程上，各岗位重现忙碌身影，企业加足马力运转，一道谱写我国经济高质量发展新篇章。

人民网记者新春走基层系列报道：

在团圆的期盼中，踏上幸福回家路

“热”起来！看年货消费里的“人间烟火气”

全力做好春节假期保供 他们坚守在一线

春节返乡，看见“城尾乡头”腾飞新貌

村里年年换新貌，日子越过越红火

人从众回来了！ 浓浓年味儿带旺春节“游经济”

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经