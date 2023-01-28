人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）一份份寄往老家的礼品，带回了游子的牵挂和乡愁，一件件从故乡寄来的年货，承载了家人的思念和祝福，互寄年货已成为人们欢度新春的新方式。

记者从国家邮政局获悉，今年春节假期期间（1月21日至27日），全国邮政快递业运行情况总体安全平稳，揽收快递包裹约4.1亿件，与去年春节假期相比增长5.1%，较2019年同期增长192.9%；投递快递包裹3.3亿件，与去年春节假期相比增长10.0%，较2019年同期增长254.8%。业务量的稳中有升，进一步凸显了快递传递亲情温暖人心的作用。

数据显示，自春运开始以来（1月7日至27日），全国邮政快递业揽收快递包裹39.4亿件，较去年农历同期增长12.5%，投递快递包裹49亿件，较去年农历同期增长21.7%。

今年春节期间，特色产品和节庆寄递需求旺盛，农产品继续保持增长态势，医疗物资寄递需及时投递。国家邮政局相关负责人表示，邮政管理部门始终坚持“保供应、保畅通、保稳定、保安全”，充分认识春节期间寄递服务保障工作的重要意义和艰巨性，全力保障春节期间医疗物资寄递、行业安全稳定运行和寄递服务畅通有序，为人民群众度过幸福安康欢乐祥和的春节提供了良好的寄递服务保障。

为保障邮政快递网络特别是农村地区网络基本畅通，邮政管理部门督促邮政企业持续保障春节期间邮政普遍服务，指导快递企业根据不同地区寄递实际需求，合理承诺春节期间服务事项，提前公布运行计划，统筹全网运力资源，保障网络有效运行。此外，邮政快递业还全力以赴做好春节期间医疗物资寄递配送保供，切实加强与药企对接，完成好医疗物资运递任务，保障医疗物资邮件快件优先处理派送。据不完全统计，春节假期全行业共寄递医疗物资邮件快件超300万件。

春节期间，全国主要品牌快递企业充分发挥节日期间寄递服务保障作用，健全完善工作预案，加强人员、物资储备，切实畅通邮政快递末端“微循环”。全国超百万快递小哥坚守岗位，保障各类医疗物资、民生物资、年货物资的有序运递，为千家万户送去温暖和祝福，创造和守护着美好生活。

(责编：王仁宏、吕骞)

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