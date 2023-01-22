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国家乡村振兴局2023年稳步推进乡村建设

2023年01月22日09:13 | 来源：新华网
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原标题：国家乡村振兴局2023年稳步推进乡村建设

　　新华社北京1月21日电（记者侯雪静）乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务。记者日前从国家乡村振兴局了解到，2023年国家乡村振兴局将瞄准农村基本具备现代生活条件的目标，主要从三方面发力稳步推进乡村建设。

　　一是加快村庄规划编制工作。村庄规划是乡村建设的基础和前提。要让基层干部和农民参与，坚持县域统筹，根据各地经济社会发展水平、地域文化特色和不同类型村庄特点，因地制宜、循序渐进推进村庄改造。

　　二是加强农村公共基础设施建设。这是乡村建设的重要内容。要充分考虑财力可持续和农民可接受，坚持数量服从质量、进度服从实效，集中力量先抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设，优先建设既方便生活又促进生产的项目。

　　三是抓好农村人居环境整治提升。农村人居环境整治提升要在巩固成效基础上，强化长效机制建设，持续推进五年行动方案落实。农村厕所革命要聚焦“整改完善、稳进提质”；农村生活污水治理要聚焦“协同治理、分类推进”；农村生活垃圾治理要聚焦“补齐短板、提升水平”；村容村貌提升要聚焦“突出重点、全面推进”，持续开展村庄清洁行动和绿化美化行动，健全长效保洁机制。

(责编：赵竹青、李楠桦)
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