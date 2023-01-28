人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春节假期最后一天，农历正月初六（春运第21天，1月27日）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客5092万人次，环比增长16.9%，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增长83.1%。

其中，全国铁路发送旅客1218.5万人次，环比增长18.4%，比2019年同期下降3.6%，比2022年同期增长34.6%。公路发送旅客3628万人次，环比增长18.1%，比2019年同期下降54.3%，比2022年同期增长114.4%。水路发送旅客73.5万人次，环比下降24.9%，比2019年同期下降55.3%，比2022年同期增长53.5%。民航发送旅客172万人次，环比增长9.0%，比2019年同期下降15.1%，比2022年同期增长39.8%。全国高速公路总流量6259.2万辆次。其中小客车流量6029.1万辆次，环比增长10.8%，比2019年同期增长32.0%，比2022年同期增长29.7%。

“春节假期，全国交通运输行业运行平稳有序，应急保障有力、安全形势稳定，春运、保通保畅、疫情防控、安全生产、值班值守等各项工作扎实有效。”交通运输部相关负责人表示，在今年春运前半程，交通运输部门有力服务保障了人民群众平安健康便捷舒畅出行和交通物流保通保畅。

该负责人表示，下一步，各地交通运输部门要持续深入落实2023年综合运输春运总体工作方案和有关指南要求，密切跟踪疫情形势变化，动态研判客流、货流发展趋势，加强运输组织和服务保障，以更高标准、更严要求、更实举措，全力做好春运后半程运输组织、疫情防控和物流保通保畅等工作。

此外，该负责人还表示，各地交通运输部门还要紧盯季节变化和极端天气，突出重点地区、重点领域、薄弱环节，强化安全监管和风险隐患排查整治，确保行业安全生产形势稳定。强化运行监测和分析，加强出行引导，采取措施疏堵保畅、防范应对。科学部署应急力量，有效应对极端天气，及时妥善处置各类突发险情和事故。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经