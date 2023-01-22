申佳平 王仁宏 刘祺 王郭骥 张隽 周雯 张芳 张思 杨启红 邱宇哲 郑春光 关思聪

“半年没回家，路又变宽了。”近日，在武汉从事快递行业的“县城青年”吴升踏上了返乡路途。春节后，他决定留在家乡，和父母一起经营民宿生意。

“现在家里的民宿生意还不错，去年7、8月份盈利就达到了9万元左右。”吴升说。

位于“城尾乡头”，广大县城是中国的底色所在。这个春节，各地年味正浓，一篇篇强产业、畅循环、优环境的“小城故事”正在广袤大地上徐徐展开。

交通改善，县域夯根基

临近年关，26岁的吴升开车行驶在从武汉到神农架的旅游公路上，道路旁茶园生机勃勃，新居坐落其中，一幅风光秀丽的林区美景图展现眼前。

神农架林区，是湖北省直辖县级行政单位，也是我国第11项世界自然遗产。2022年6月20日，郑渝高铁襄万段的正式开通，打通了神农架北上南下、东进西行的便捷通道。曾经的偏僻山庄吸引了来自全国各地的游客。

吴升家门前的马路及茶园。人民网 张隽摄

道路通畅，百业兴旺。交通运输，一头连着生产，一头连着消费，既是发展要义，亦是百姓所需。

在山东临沂市莒南县，居民纪翔翔的生活因为交通改善也发生了大变化。“我家住老城区，单位在新城区，过去因‘断头路’的阻挡，开车上班要绕大圈，现在从家出发开车五六分钟就到了。路通了，心都顺了！”

“通的不仅是道路，更是民心。”莒南县十字路街道党工委书记刘怀红说，近年来当地政府要求进一步提升城市的功能与品质，提升广大市民的出行体验。随着一条条道路的贯通，不仅解决了居民的出行问题，更为莒南县打造宜居城市、完善配套服务功能、拉大城市框架、实现城市建设与居民生活品质双提升贡献了力量。

产业兴旺，县域添活力

包头巾的大嫂“咔嚓”一声，一串沃柑沉甸甸地落到手中；系围裙的大叔手抬肩托，把一筐一筐的果子搬到地头；路边，一辆挨着一辆的货车整装待发……浔郁大地，暖阳普照，广西贵港市的沃柑正迎来丰收。

广西贵港市地处我国优质水果黄金带——北回归线上，兼具气候、环境和富硒土壤等自然秉赋，产出的水果果实甜脆可口、色泽红亮。由于恰逢每年春节前上市，当地的沃柑也成了广受消费者喜爱的“年柑”。

当地果业从业人员介绍，沃柑经过洗果、包装后，每公斤价格比之前会高出约0.4元。按照贵港市种植13.5万亩的沃柑总量来计算，洗果环节可为当地果农增收约1.6亿元。

县域的主体构成是乡村，乡村产业振兴是县域经济繁荣发展的支柱与支撑。而现代农业产业发展的底气，不仅源于生产之变，也源于相关产业链条的日益完善。

1月中旬，在湖北省恩施土家族苗族自治州建始县，现代集约化数字化的畜禽养殖园区十分忙碌。一枚枚鸡蛋从鸡舍被传送带输送出来，自动分拣、快速打包。通过科技赋能，该产业园可实现鸡舍智能化温控、饲养机械化装备、鸡蛋自动化分拣、粪污无害化处理等精准养殖，形成从源头到投入、生产、产出各环节的数据追溯体系。

此时在辽宁省东港市，45岁的马廷东看着一排排红透了的草莓滴溜溜地挂在秧上，脸上止不住笑意。“这11栋草莓大棚就能卖165万元。”

20年前，在北京修空调的他决定返乡创业，经过不懈努力，现已拥有草莓种植面积180亩、蓝莓种植土地600亩、软枣猕猴桃种植面积120亩，年产值可达960万元。

2023年1月，辽宁省丹东市东港市赤榆村圣野浆果专业合作社负责人马廷东在种植大棚里。受访者供图

在东港，有近10万户农民和马廷东一样从事草莓生产。草莓大棚就像载满收获的船，为他们带来好光景、新生活。截至目前，东港草莓产业已形成了生产、加工、销售一体化的紧密而完整的产业化链条。草莓占地面积发展到20.1万亩，年总产量31.6万吨。

“接下来，我们要保质量、求产量，扩大电商规模，把鲜果卖出国。”马廷东说。

环境提升，县域换新颜

居民的幸福感，藏在县城机体的细枝末节，与“硬件”“软件”的升级改造都息息相关。

家住山东临沂市莒南县十字路街道大曲流河社区的刘世花，谈起近几年社区的变化话语间充满幸福。刘世花说，她家位于县城新城区和老城区的连接点，以前社区道路坑洼，晴天尘土飞扬，雨天道路泥泞，甚至许多村民家中“倒灌水”的事情经常发生。如今当地实施了城市改造，情况得到大大改善。

“多亏了党和政府的好政策，不但让我们搬进了新楼房，还建了大广场，前面临河，有花有草，环境超好。”刘世花说。

在青海省西宁市湟中区鲍家沟村，村民夏全梅说，以往“河道内外垃圾乱堆、大风一吹垃圾乱飞”的情景不再有了，偷倒、焚烧垃圾的现象也几乎看不到了。

农村生活垃圾中转站正在处理垃圾。人民网 杨启红摄

据了解，伴随当地持续开展的人居环境整治相关工作，群众的生活品质大幅提升。截至目前，通过整合资金2.24亿元建成生活垃圾填埋场5座、生活垃圾中转站90座。湟中区垃圾转运覆盖率从2019年的34%提升到了95.7%。

“村里环境整体改善后，村民们配合垃圾转运车统一收集生活垃圾的积极性更高了，谁不夸咱环境变化大！”鲍家沟村村委会副主任鲍占福说着，眼里满是自豪。

因地制宜发展特色产业、加快推进城乡设施互联互通、统筹提升人居环境宜居宜业……随着一系列推进县城高质量发展的举措不断落实完善，农民到县城就业安家的需求和县城居民生产生活的需要将得到更好满足，从而为持续协同推进新型城镇化和乡村振兴提供不竭动力。

人民网记者新春走基层系列报道：

在团圆的期盼中，踏上幸福回家路

“热”起来！看年货消费里的“人间烟火气”

全力做好春节假期保供 他们坚守在一线

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经