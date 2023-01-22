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人民网记者新春走基层

组图：看福利院老人们“晒”幸福时光

2023年01月22日14:55 | 来源：人民网
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1月19日，在福利院养老的刘小兰老人向记者“晒”幸福时光。康磊摄

人民网福州1月22日电 （许维娜 钱嘉禾）“挥毫泼墨”画鸟、制作“兔”形新春饰品、品尝“福”味美食……1月19日下午，记者实地探访福建省福州市社会福利院，老人们衣着整洁，聊天、绘画、做手工，其乐融融。

“我们在这里有什么困难，医护人员都会尽量给予帮助。”82岁的刘小兰老人2018年住进福州社会福利院，谈到入住感受，她赞不绝口。

“这里生态环境好，还有专门的书画室，可以说住在这里身心愉悦，幸福感满满。”81岁的高鹤鸣老人兴奋地感慨道，福利院生活让大家老有所依、老有所乐，每一天都无比充实。

记者了解到，福州市社会福利院目前共入住了234位老人。其中，有203位将在福利院度过今年春节。2023年新春佳节即将来临，这里已为老人们准备了充足的水果、粮油、休闲食品等年货，年夜饭也准备就绪，以喜庆的面貌红红火火迎新春，到处洋溢着浓浓的年味儿。

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(责编：赵竹青、高雷)

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