人民网北京1月28日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年，我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。

“提升大豆油料产能和自给率，是中央部署的重大任务。”农业农村部种植业管理司司长潘文博在介绍2022年国家大豆和油料产能提升工程情况时表示，农业农村部在扩大豆和扩油料两方面多措并举，2022年在大豆油料产能提升工程方面取得了“开门红”。

在扩大豆方面，构建合理轮作制度。在东北大豆传统产区，发展玉米大豆轮作。在西北、黄淮海、西南、长江中下游选择适宜种植区域。“2022年首次大面积推广大豆玉米带状复合种植，共有16个省1047个县的4万多个经营主体来承担。”潘文博介绍。

在扩油料上，开发利用南方冬闲田扩种冬油菜。在西北地区因地制宜发展春油菜，在黄淮海、北方农牧交错带、西北地区积极发展花生，因地制宜地发展当地特色油料。

2022年大豆油料产能提升工程成绩不凡。数据显示，2022年大豆种植面积达1.54亿亩，比上年增加2743万亩，产量达2028万吨，增加389万吨。油菜面积达到1.09亿亩，比上年增加近400万亩，油料作物总产量3653万吨，增长1.1%。因供给增加和消费节约，食用植物油自给率提高1.6个百分点。

“2023年，力争再扩大大豆油料种植面积1000万亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，争取每年都见到新成效，牢牢端稳中国人的‘油瓶子’。”潘文博说。

(责编：王震、吕骞)

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