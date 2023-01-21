人民网北京1月21日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程新闻宣传办公室消息，2023年1月21日，第二届“天宫画展”在中国空间站正式开展。在除夕万家团圆之际，太空出差的神舟十五号航天员乘组从中国空间站给全国青少年送来一份特别的“新年礼物”。

本届画展以“画美丽中国、话美好生活”为主题，分为“强国印记”“华夏神韵”“圆梦征程”“幸福味道”4个板块。参展作品中，孩子们用画笔描绘出自己心中的中国梦、航天梦，生动反映出各族人民奋进新征程的磅礴力量和对美好生活的真挚向往。此次，共有来自全国17个省（市、区）和香港、澳门特别行政区的40幅青少年绘画作品亮相“天宫”。

“每幅画都有故事，承载着咱中国人的奋斗和梦想，承载着十年来那些让人铭记的家国记忆。”跟随航天员的介绍，一幅幅动人画卷在人们脑海中徐徐展开。

第一板块，以“新时代新征程”开篇，从“红船”启航到“天路”开工，理想光芒和梦想力量激励一代代人接续奋斗、勇毅前行；从北京冬奥到东北振兴，“一起向未来”的时代强音催人奋进；从红旗渠到塞罕坝，几代人用奋斗和坚守书写了中华民族不可磨灭的历史记忆；从抗击疫情到鏖战山火，成千上万的“逆行者”奏响了这个时代最动人的英雄赞歌。

第二板块，突出展示中华大地多姿多彩的传统文化，既有国粹京剧也有民间歌舞、既有侨乡风俗也有巴蜀风情、既有非物质文化遗产也有中西合璧的多元文化，一个个富有民族特色的鲜亮“名片”登上“天宫”，彰显古老文明与现代科技的融合之美。

第三板块，小作者们尽情书写对浩瀚太空的期待向往，有的点赞航天发展成就，有的畅想未来星际征途，有的表达航天报国志向，热爱航天的“梦想种子”已在青少年心中生根发芽。

第四板块，有“人与自然和谐共生”的温情画面、有“幸福是奋斗出来的”的满满获得感、也有“请党放心、强国有我”的青春誓言。最后，航天员将最后3幅作品献给所有为挺起民族脊梁奋斗终身的老前辈们，向广大青少年发出了“要时刻不忘今天幸福生活从哪来”的倡议，也表达出新时代航天人不忘初心、牢记使命，坚定跑好“历史接力棒”的信心决心。

2022年是中国载人航天工程立项实施30周年和空间站全面建成之年，为充分展示新时代以来祖国航天事业取得的辉煌成就，引导广大青少年树立远大理想、坚定中国自信、砥砺奋斗意志、弘扬科学精神，结合空间站建造任务，由中国载人航天工程新闻宣传办公室指导、中国航天基金会主办、中国航天科工集团第二研究院二〇八所承办，采取线上线下相结合的方式，面向全社会开展“手牵手·望天宫”青少年与载人航天面对面活动。

2022年8月，线上征集活动先行启动，神舟十四号乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲在中国空间站发布“征集令”，面向全社会特别是广大青少年广泛征集“天宫画展”作品。活动启动后，得到全国各地学校、家长和青少年的热烈响应，共收到5～18岁青少年的3千多幅绘画作品。综合专家评审与网络投票结果，其中40幅优秀作品脱颖而出。2022年11月29日，在“中国梦”提出十周年之际，这些承载青少年梦想的画作，随神舟十五号载人飞船搭载进入中国空间站，在除夕当天正式展出。

据介绍，“天宫画展”迄今已连续举办两届，首届画展于2022年元旦在中国空间站举办，让11个中西部打赢脱贫攻坚战重点地区孩子的航天梦想绽放太空，取得了良好的社会反响。按计划，“手牵手·望天宫”线下活动今年将全面展开。此次在“天宫”展示的作品后续将随神舟飞船返回地面，主办方将择机举办地面画展，并邀请获奖青少年和优秀指导老师代表到发射场现场观看火箭发射，与航天人开展对话交流活动。

(责编：赵竹青、高雷)

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