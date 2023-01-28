人民网北京1月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%（以下简称同比增长），比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%，生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。

具体来看，主要呈现以下特点：

一是生活必需品消费保持稳定增长。春节假期，粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%，其中，果品蔬菜、肉禽蛋奶同比分别增长39%、28.6%，比2019年春节假期年均分别增长17.2%、13.2%。酒水饮料等商品需求旺盛，酒、饮料及茶叶销售收入同比增长18.7%，比2019年春节假期年均增长16.4%。

二是家居升级类商品消费增长较快。春节假期，家具、五金、文体用品销售收入同比分别增长15.2%、8.6%和20.9%，比2019年春节假期年均分别增长9.9%、19.4%、17%，反映家居升级类商品消费增长明显。

三是旅游及住宿服务恢复加快。春节假期，旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%，分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎，销售收入同比增长74.2%，比2019年春节假期年均增长13.3%。

四是返乡过节带动务工大省消费增幅较高。春节假期，部分外来务工人员返乡过节，受此带动，安徽、江西、河南、广西等劳动力输出大省销售收入同比分别增长10.3%、22.3%、16.1%和23.9%。海南、云南等冬季传统旅游旺地增幅较高，同比分别增长1.8倍和30%。

(责编：王震、吕骞)

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