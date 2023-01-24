黄岸

原标题：票房口碑双丰收 “春节档”电影市场开门红

春节影市开门红！今年“春节档”，七部大片集中上映，电影市场热闹非凡。据灯塔专业版数据，截至23日晚21时30分，2023年春节档票房(含预售)已经突破28亿元。《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯”》目前分列春节档票房前三位。记者在广州多家影院看到，前来观影的观众人头攒动，热闹非凡。

今年“春节档”有《流浪地球2》《满江红》《无名》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》《熊出没·伴我“熊芯”》和《深海》七部影片上映，题材覆盖喜剧、科幻、悬疑、体育、动画等，相比往年更加丰富多元，真正体现出一种“最强春节档”的实力。

票房佳 大年初一票房突破13亿元

数据显示，2023年春节档新片上映首日(1月22日)票房达13.4亿元，放映总场次44.8万，观影总人次2404万。其中，《流浪地球2》成为今年春节档新片上映首日票房冠军，单日票房4.67亿元。《满江红》紧随其后，单日票房3.98亿元，第三名为《无名》，单日票房1.38亿元。

而截至昨日21时30分，大年初二票房10.68亿元已超去年同期，影片《满江红》昨日单日票房达3.89亿元，跃升为大年初二票房日冠军。

可喜的是，全国影院的平均上座率明显超过了去年同期。

记者在广州多家影院看到，春节期间影城人气爆棚，售票厅、走廊等挂上了应节的装饰，增添了喜庆的节日气氛。自助取票机前，不少观众排队等待取票，工作人员在卖品部、检票口忙到飞起。青宫影城经理沈艳告诉记者，这两天影院人气很旺，上座率高，黄金场次几乎满场。

“今年每一部片子的口碑都很不错，好评度可以说是近年来最好的，高质量的作品也推高了市场的热度。”沈艳说。

据悉，今年大年初一全国平均电影票价实现了自2016年以来近7年平均票价首次下降，对观众来说是好消息。而随着大年初三由邓超、俞白眉联合执导，邓超、孙俪等主演的电影《中国乒乓之绝地反击》接力上映，将为春节档后半程再添一把火。业内人士认为，“春节档”是一年电影市场表现的前哨战，今年从票房到质量，都让人对2023年中国电影市场拥有更多信心。

口碑好 《满江红》《流浪地球2》观众反响热烈

昨日一早，“春节档”网络评分陆续出炉，《流浪地球2》8.3，《满江红》8.0，《深海》7.6……对于今年“春节档”新片的质量，多数观众给予认可。社交网络上，“春节影评大赛”如火如荼，“看到好多人又开始讨论春节电影，心里由衷地感到高兴！”有网友写道。

今年“春节档”影片类型相较以往更为丰富，且各具看点。张艺谋再次回归古装历史题材的作品《满江红》以“悬疑+喜剧”的全新类型带领观众走进南宋时期的忠义传奇；《无名》聚焦了波谲云诡的隐蔽战线，讲述了地下工作者们冒着生命危险送出情报，用生命与热血保卫祖国的故事；《深海》是《大圣归来》导演田晓鹏七年精雕细刻之作，开创性研发粒子水墨动画，实现中国水墨画与主流三维技术的结合；《流浪地球2》围绕前传展开，再次刷新观众对中国科幻片的想象；《交换人生》合家欢的故事氛围与春节档的适配度直接拉满；在《熊出没·伴我“熊芯”》中，熊大、熊二回到梦开始的地方，守护久违的亲情。

2019年，电影《流浪地球》收获46.68亿元的票房佳绩，荣登2019年度电影票房总榜亚军。经历四年筹备拍摄，电影《流浪地球2》升级归来，这部属于我们中国人自己的科幻电影受到了各方关注和认可，“格局视野相较前作有更大的提升！”“是续集也是前传，有继承也有突破。”

更多想象中的奇观在片中得以展现。宇宙级高速公路太空电梯穿越天际，连接地球与宇宙；月球发动机想象力十足，让观众在大银幕感受“推走”月球。此外，首次出现的重达80余斤的潜水服也让水下探秘情节更好呈现。还有人工智能机械狗笨笨、彰显中国设计灵感的门框机器人……都将观众置身于真实的科幻世界中。面对影片制作的全面升级，许多观众认为：“细节和质感真的是中国电影工业的标杆。”

除了更加升级的特效场景之外，影片独特的中式内核情感也让人感动，有网友表示 “思乡、回家，对于中国人的意义如此重大”。而影片不仅拥有“大家”的情感，“小家”的情感也让人感动。家人之间的陪伴与守护，也让电影《流浪地球2》和春节的节日氛围有独特的共鸣。

《满江红》则势头迅猛，显现出“爆款相”。影片呈现张艺谋独有的视听美学，以家喻户晓的岳飞故事为历史背景，将传说中的未解之谜以全新的视角进行讲述，为观众带来酣畅过瘾的观影享受。

影片前半部分节奏很快，类似年轻人喜欢的“剧本杀”。紧接着，故事不断反转，人物正邪难辨，层层递进的悬念反转让观众防不胜防，不到最后不知道究竟如何发展。结局场面悲壮浪漫到了极致，不少观众被震撼得热泪盈眶。

值得一提的是，片中演员的表演也非常精彩，易烊千玺饰演“孙均”一角，表现比以往更为成熟，最后那段诵读《满江红》的表演，热血十足，充满正气。

合家欢 熊大、熊二的妈妈首次正式出镜

广东出品的动画电影《熊出没·伴我“熊芯”》表现也非常抢眼，目前总票房冲至第3位。截至目前，影片票房超2亿元，并以61.1%的上座率摘得春节档首日上座率冠军，并刷新中国影史春节档动画首日票房和单日票房两项纪录。

《熊出没·伴我“熊芯”》是《熊出没》系列电影的第九部，也是熊大、熊二的妈妈首次正式出现在《熊出没》电影中。故事里，熊大、熊二边寻找妈妈边踏上对抗邪恶的旅程，感人的亲情故事不仅让小观众看得津津有味，也让许多家长看得有笑有泪。影片上映以来票房不断攀升，甚至出现“一票难求”的情况。青宫影城经理沈艳认为，今年“春节档”亲子动画仅有“熊出没”一部，“只要是带小孩看电影的，肯定首选‘熊出没’。加上这个IP本身的号召力，影迷朋友肯定也会继续支持。”

广州日报全媒体记者 黄岸

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经