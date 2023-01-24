人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

票房口碑双丰收 “春节档”电影市场开门红

黄岸
2023年01月24日08:37 | 来源：广州日报
小字号

原标题：票房口碑双丰收 “春节档”电影市场开门红

春节影市开门红！今年“春节档”，七部大片集中上映，电影市场热闹非凡。据灯塔专业版数据，截至23日晚21时30分，2023年春节档票房(含预售)已经突破28亿元。《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯”》目前分列春节档票房前三位。记者在广州多家影院看到，前来观影的观众人头攒动，热闹非凡。

今年“春节档”有《流浪地球2》《满江红》《无名》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》《熊出没·伴我“熊芯”》和《深海》七部影片上映，题材覆盖喜剧、科幻、悬疑、体育、动画等，相比往年更加丰富多元，真正体现出一种“最强春节档”的实力。

票房佳 大年初一票房突破13亿元

数据显示，2023年春节档新片上映首日(1月22日)票房达13.4亿元，放映总场次44.8万，观影总人次2404万。其中，《流浪地球2》成为今年春节档新片上映首日票房冠军，单日票房4.67亿元。《满江红》紧随其后，单日票房3.98亿元，第三名为《无名》，单日票房1.38亿元。

而截至昨日21时30分，大年初二票房10.68亿元已超去年同期，影片《满江红》昨日单日票房达3.89亿元，跃升为大年初二票房日冠军。

可喜的是，全国影院的平均上座率明显超过了去年同期。

记者在广州多家影院看到，春节期间影城人气爆棚，售票厅、走廊等挂上了应节的装饰，增添了喜庆的节日气氛。自助取票机前，不少观众排队等待取票，工作人员在卖品部、检票口忙到飞起。青宫影城经理沈艳告诉记者，这两天影院人气很旺，上座率高，黄金场次几乎满场。

“今年每一部片子的口碑都很不错，好评度可以说是近年来最好的，高质量的作品也推高了市场的热度。”沈艳说。

据悉，今年大年初一全国平均电影票价实现了自2016年以来近7年平均票价首次下降，对观众来说是好消息。而随着大年初三由邓超、俞白眉联合执导，邓超、孙俪等主演的电影《中国乒乓之绝地反击》接力上映，将为春节档后半程再添一把火。业内人士认为，“春节档”是一年电影市场表现的前哨战，今年从票房到质量，都让人对2023年中国电影市场拥有更多信心。

口碑好 《满江红》《流浪地球2》观众反响热烈

昨日一早，“春节档”网络评分陆续出炉，《流浪地球2》8.3，《满江红》8.0，《深海》7.6……对于今年“春节档”新片的质量，多数观众给予认可。社交网络上，“春节影评大赛”如火如荼，“看到好多人又开始讨论春节电影，心里由衷地感到高兴！”有网友写道。

今年“春节档”影片类型相较以往更为丰富，且各具看点。张艺谋再次回归古装历史题材的作品《满江红》以“悬疑+喜剧”的全新类型带领观众走进南宋时期的忠义传奇；《无名》聚焦了波谲云诡的隐蔽战线，讲述了地下工作者们冒着生命危险送出情报，用生命与热血保卫祖国的故事；《深海》是《大圣归来》导演田晓鹏七年精雕细刻之作，开创性研发粒子水墨动画，实现中国水墨画与主流三维技术的结合；《流浪地球2》围绕前传展开，再次刷新观众对中国科幻片的想象；《交换人生》合家欢的故事氛围与春节档的适配度直接拉满；在《熊出没·伴我“熊芯”》中，熊大、熊二回到梦开始的地方，守护久违的亲情。

2019年，电影《流浪地球》收获46.68亿元的票房佳绩，荣登2019年度电影票房总榜亚军。经历四年筹备拍摄，电影《流浪地球2》升级归来，这部属于我们中国人自己的科幻电影受到了各方关注和认可，“格局视野相较前作有更大的提升！”“是续集也是前传，有继承也有突破。”

更多想象中的奇观在片中得以展现。宇宙级高速公路太空电梯穿越天际，连接地球与宇宙；月球发动机想象力十足，让观众在大银幕感受“推走”月球。此外，首次出现的重达80余斤的潜水服也让水下探秘情节更好呈现。还有人工智能机械狗笨笨、彰显中国设计灵感的门框机器人……都将观众置身于真实的科幻世界中。面对影片制作的全面升级，许多观众认为：“细节和质感真的是中国电影工业的标杆。”

除了更加升级的特效场景之外，影片独特的中式内核情感也让人感动，有网友表示 “思乡、回家，对于中国人的意义如此重大”。而影片不仅拥有“大家”的情感，“小家”的情感也让人感动。家人之间的陪伴与守护，也让电影《流浪地球2》和春节的节日氛围有独特的共鸣。

《满江红》则势头迅猛，显现出“爆款相”。影片呈现张艺谋独有的视听美学，以家喻户晓的岳飞故事为历史背景，将传说中的未解之谜以全新的视角进行讲述，为观众带来酣畅过瘾的观影享受。

影片前半部分节奏很快，类似年轻人喜欢的“剧本杀”。紧接着，故事不断反转，人物正邪难辨，层层递进的悬念反转让观众防不胜防，不到最后不知道究竟如何发展。结局场面悲壮浪漫到了极致，不少观众被震撼得热泪盈眶。

值得一提的是，片中演员的表演也非常精彩，易烊千玺饰演“孙均”一角，表现比以往更为成熟，最后那段诵读《满江红》的表演，热血十足，充满正气。

合家欢 熊大、熊二的妈妈首次正式出镜

广东出品的动画电影《熊出没·伴我“熊芯”》表现也非常抢眼，目前总票房冲至第3位。截至目前，影片票房超2亿元，并以61.1%的上座率摘得春节档首日上座率冠军，并刷新中国影史春节档动画首日票房和单日票房两项纪录。

《熊出没·伴我“熊芯”》是《熊出没》系列电影的第九部，也是熊大、熊二的妈妈首次正式出现在《熊出没》电影中。故事里，熊大、熊二边寻找妈妈边踏上对抗邪恶的旅程，感人的亲情故事不仅让小观众看得津津有味，也让许多家长看得有笑有泪。影片上映以来票房不断攀升，甚至出现“一票难求”的情况。青宫影城经理沈艳认为，今年“春节档”亲子动画仅有“熊出没”一部，“只要是带小孩看电影的，肯定首选‘熊出没’。加上这个IP本身的号召力，影迷朋友肯定也会继续支持。”

广州日报全媒体记者 黄岸

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层| 河南长垣：烧锅美酒飘香味 黄河小村换新颜
　　新春正月，河南长垣张三寨镇大堽村门牌001号里，有阵阵酒香飘出。村民地里收来的小麦正在这里被研磨酿造、多次补料，成为浓烈香醇有着“醇酎中山流湎千日”之誉的美酒。…
村里年年换新貌，日子越过越红火
　　百节年为首。洒扫庭除、辞旧迎新，满满的春节“仪式感”里，既承载着收获的喜悦，又饱含着奋进的雄心。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部