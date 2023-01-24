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C919大飞机这样“过年”，即将迎来兔年第一飞

2023年01月24日08:39 | 来源：新华每日电讯
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原标题：C919大飞机这样“过年”，即将迎来兔年第一飞

据新华社上海1月23日电(记者贾远琨)1月23日，农历正月初二，东航机务工程师张海荣伴着晨曦走进机坪，这里有他的老朋友——国产大飞机C919交付东航的首架机。这是国产大飞机C919入列东航机队后的首个春节。春节假期C919没有飞行任务，张海荣的主要工作是对C919进行动态停场维护。“今天主要是做通电测试和APU功能的进一步检查。”张海荣说着已进入到工作状态。

假期之后，C919还将继续进行密集验证飞行，为确保C919保持良好的飞行状态，动态停场维护需要对飞机进行全面检测和保养，两天进行一次通电测试是重要的工作之一。机务工程师被称为“飞机医生”，飞机维护不仅需要面面俱到，还得细致入微。全机通电后，张海荣和同事们要对每一处按钮、设备、系统进行检测，听听声音、看看亮度、观察状态……一套流程像“望闻问切”。

绕机检查是C919平时验证飞行航前航后的“必修课”，飞机不飞时，绕机检查同样必不可少。机务工程师们每天3人到5人一组，从整个机身外观到起落架、发动机叶片……每一处细节都不放过，确保飞机随时可正常执行航班。

飞机运营对于保障人员来说是一项系统工程。“每次验证飞行前，除了航前检查，我们还要熟悉摆渡车操作的远机位、机场廊桥操作的近机位，在不同机位上一次次送C919出发，每一次都十分激动。”东航机务工程师许磊说，“我们还向机场、航油等今后将共同保障C919商业航班的兄弟单位介绍操作流程，演练配合，希望保障队伍越来越壮大。”

其实，除了C919，入列东航机队的还有国产新支线客机ARJ21，为保障好国产飞机运行，东航专门成立了国产飞机维修部。

过几天，C919将迎来兔年第一飞，机组将前往高温高寒高湿地区继续完成验证飞行任务，对飞机性能进行全面检验，同时客舱也将根据验证飞行反馈信息进行优化。

(责编：罗知之、陈键)
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