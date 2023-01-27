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“这个春节最开心的事就是出去旅游了！”1月21日除夕，在北京首都国际机场，即将开启三亚之旅的李女士兴奋地告诉记者。在那里她将与父母女儿团聚，一起过年。

“春节放开了，必须来场说走就走的旅程。”刚规划完重庆之行的“95后”潇潇对记者说。旅游迎春、休闲过年。春节期间，人们旅游热情高涨，在浓浓的年味儿中，掀起文旅消费热潮。

非遗年俗、国潮市集，彩灯舞狮、农家小院，冰雪运动、游购娱乐，神州大地迎春忙，看一派兴旺的繁荣景象。

非遗国潮带旺春节“文化游”

云台山景区过年气氛浓郁。人民网 焦磊摄

大年初一，来河南云台山旅游的人们感受到浓浓年味儿，优美的山水底色，融合国潮、非遗、民俗、演艺等活动，邀请来自四面八方的游客热闹过大年。

“树上的鸟儿成双对，绿水青山带笑颜”，经典《天仙配》唱段，让来到湖北省黄梅县东山问梅村景区的游客，近距离感受非遗文化的魅力。“黄梅戏、国风舞蹈等演艺活动丰富，小孩在稻田乐园里也玩得开心，这次不虚此行。”来自武汉的游客李女士惊喜不已。

湖北黄梅县东山问梅村中黄梅戏表演吸引游客。人民网 郭婷婷摄

癸卯兔年第一天，杭州年味浓。在河坊街上，南宋御街老街巡游正在进行。“南宋皇帝”带着“皇后”，一路向沿街商户及市民游客赐福拜年。鼓乐声中，老街上人头攒动，摩肩接踵，寒冷的天气挡不住市民游客的热情。

杭州南宋御街老街巡游活动吸引了许多市民游客前来参与。黄利洪摄

古朴典雅的街道、璀璨可爱的兔神灯、硕大的甲骨文“福”字……春节期间，河南安阳殷墟考古文旅小镇火了，整个小镇人流如织，在观美景、品美食、赏民俗的活动中，欢度春节。

“妈妈，这只小兔子太可爱啦，一起给它起个名字吧！”刚刚参加“把兔神带回家”互动活动的闫翌宸小朋友跟家人分享着喜悦。在河南省安阳殷墟考古文旅小镇，新春祈福墙、篝火晚会、把兔神带回家、桃符迎春等丰富多彩的活动吸引了广大游客前来打卡。

据统计，从大年初一到初三，这座考古小镇共接待游客约14.5万人次。古都安阳又多了一个让游客“来了不想走、走了还想来”的网红打卡地。

风味年俗重燃过年“烟火气”

乌镇新年期间的水上年市。受访者供图

烟火气回归！在浙江省乌镇景区，早在年前腊月二十八就已经开幕的“乌镇年”活动场面热闹，水上年市、新春长街宴、水陆迎春演绎、江南晒腊味、水乡闹花灯、围炉煮酒、新春祈福等项目，让奔赴江南的游客和归家的游子在此感受浓浓的年味儿和烟火气。

花式活动共享新春运动乐趣。春节假期期间，“耕、艺、养、趣、闲”等5大主题活动能体验江南传统农耕；金币来袭、福气新岁、手绘年画，可收获满满福气。此外，还有年猪赛跑、UP TREE、捕猎等活动，让游客在乌镇乌村共度丰收年。

在河北省邯郸市响堂山风景区，铿锵有力的锣鼓，欢快的秧歌，穿梭的旱船等各类传统民俗表演，吸引了众多游客驻足观看，为春节增添几分浓厚的年味。

“今年元旦期间，景区的游客数量就开始逐渐增多，较去年同期增长了近百分之三十。特别是假期新增的民俗表演和戏雪乐园等项目，游客十分欢迎，效果超出了我们的预期。”景区副总经理李旦介绍，最近这几天，每天接待的游客量超5000人次，迎来了客流小高峰。

在瑞雪寒冬的黑龙江，冰天雪地为中国雪乡景区营造出独特的年味儿。火红的灯笼、淳朴的农家小院与自然形成的“雪蘑菇”“雪舌”构成别具一格的雪乡景观。雪韵大街上，冻梨、糖葫芦沿街叫卖，还有欢快的东北大秧歌，乡村风情浓郁，来自各地的游客面对童话一般的美景赞叹不已，纷纷拍照留念。

据介绍，约有5000多人次游客在景区度过除夕夜，数量达到疫情三年以来最多。自2022年12月12日开园以来，雪乡景区已接待游客十余万人次。农历大年初二起，雪乡景区迎来了日均接待游客近万人的客流高峰，冬季旅游市场复苏回暖势头强劲。

家长带着孩子逛三亚市集。人民网 牛良玉摄

与雪乡有着截然不同的节日氛围，海南三亚以热带独有的风情欢迎着来自各地的游客。夜晚，众多市民游客选择来到三亚当地夜市，吃海鲜、品美酒、购新衣、买当地特色手工艺品……三亚多个夜市生意火爆，城市烟火气重燃。

婺源婺女洲度假区年味浓。受访者供图

在江西婺源婺女洲度假区，“烟火吉祥年”系列年俗活动，在小镇上演。新春集市上摆满了美食、民俗、非遗等各式摊位，游客不仅能体验到置办年货的热闹，还可以体验写春联、写福字、手作拉兔灯、打糍粑等年俗活动，沉浸式体验旧时浓厚的新年氛围。

大年初二，在湖北省武汉市东湖绿道，中国传统民间习俗醒狮舞龙，在这里上演。欢腾跳跃、辗转腾挪，吸引不少市民游客围观喝彩。还有手工艺人一气呵成画出福兔、东湖等字样的糖画，游客们拿在手中、乐在心头。

“最是人间烟火气，抚平世俗凡人心。”市民陆女士说，“舞龙舞狮这些民俗特色活动很丰富，今年在武汉过年我觉得更有年味儿了。”

冰雪乐、夜间游拉动假期“游经济”

游客在北大湖滑雪度假区滑雪过大年。受访者供图

“去过很多地方滑雪，转来转去还是觉得这里的雪好。过年期间还有丰富多彩的活动，感觉不虚此行。”南京的游客王女士一家在长白山一家客栈办理好入户手续后向记者感叹。长白山是很多滑雪爱好者的理想雪场，王女士一家都是滑雪爱好者。

“我们客房入住率超过85%，客栈都是东北民俗文化比较浓郁的酒店，所以很受欢迎。”长白山鲁能胜地相关负责人介绍，为了给游客增加更好的体验感，除夕年夜饭也是有东北地域特色的美食，让游客在滑雪娱乐之余，还能一饱口福。

在湖北神农架，自滑雪季“开板”以来，冰雪游接待量创历史新高，山中的冰天雪地已然成为金山银山。

“本来只安排了7天的行程，现在准备再多玩几天。”从广东来神农架滑雪的肖沙莉一行7人向记者表示。“木鱼镇附近有4个滑雪场，我们要依次打卡。神农顶冬日赏雪也别有一番滋味。”说起这次行程，肖沙莉满眼放光，很是兴奋。

吸引肖沙莉的不仅是“好玩”，交通便利也让他们对这次旅游好感倍增。“以前说起神农架，就觉得山高水远。如今高铁可以直达，非常便利。”肖沙莉说。2022年6月20日，郑渝高铁襄万段正式开通，让神农架一步跨入高铁时代，对当地旅游行业带动作用明显。

“好闪，太漂亮了！”“重庆的夜景果然名不虚传！”1月21日除夕夜，“新时代 新征程 新重庆”光影无人机焰火表演在重庆两江四岸点燃，让市民游客不禁称叹。

找寻年味，促进消费。春节期间，重庆推出近1000场次节日活动，通过线上线下结合的方式，为市民游客献上一场集游、购、娱、赏、学于一体的春节文化盛宴，为重庆春节旅游市场添一把“火”。

今年春节，北京延庆整合长城、世园、冬奥三张“金名片”旅游资源，在最美冬奥城旅游“夜”靓出新活力。

八达岭首次在春节期间开启夜长城模式。刘宇摄

北京世园公园举办新春灯会。张思琦摄

170组3900盏花灯持续照亮延庆夜空，北京世园花灯艺术节花灯璀璨，流光溢彩。除靓丽多彩的北京世园公园外，春节假期，八达岭夜长城首次开放，夜游其中，让游客感受历史和现代的碰撞以及“手可摘星辰”的浪漫。

据了解，八达岭夜长城开放进一步引领地方夜间经济发展，推动地区消费结构转型升级，促进文旅产业提质增效，通过践行文化赋能、沉浸式体验扮靓“最美冬奥城”。

值得一提的是，北京夜间经济的新亮点——长城铁花正在康庄镇康西不夜谷靓丽上演。“飞火流星”“火树金花”“普天同庆”等主题铁花，点亮春节夜空，送上最美好的祝福。

人民网记者新春走基层系列报道：

在团圆的期盼中，踏上幸福回家路

“热”起来！看年货消费里的“人间烟火气”

全力做好春节假期保供 他们坚守在一线

春节返乡，看见“城尾乡头”腾飞新貌

村里年年换新貌，日子越过越红火

(责编：鲁婧、吕骞)

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